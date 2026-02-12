REKORDNA SARADNJA SRBIJE I TURSKE! Vučić otkrio detalje razgovora sa Erdoganom: Od 800 miliona stigli smo do 3,5 milijarde!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Ankari, nakon sastanka sa turskim liderom Redžepom Tajipom Erdoganom, da su razgovori bili izuzetno produktivni i da Srbija duboko uvažava politički i ekonomski značaj Turske.

Neverovatan skok trgovinske razmene

Vučić je posebno istakao ekonomski uspeh dve zemlje, priznavši da u početku nije verovao u takve prognoze:

Od 800 miliona do 3,5 milijarde: Predsednik je podsetio da je saradnja krenula sa skromnih cifara, a da je danas dostigla rekordne nivoe.

Cilj od 5 milijardi evra: "Kada je Erdogan ranije rekao da je cilj 5 milijardi evra, bio sam skeptičan. Danas vidimo da smo na dobrom putu da taj cilj i ostvarimo", poručio je Vučić.

Turska kao ključni partner u svim segmentima

Srbija, prema rečima predsednika, razume ulogu Turske ne samo u ekonomiji, već i u:

- Vojnoj industriji

- Globalnoj politici

- Infrastrukturnim projektima

"Mi dobro razumemo turski značaj u svakom segmentu društva. Ovo partnerstvo mnogo znači Srbiji, koja je značajno manja od Turske, ali u njoj vidi stabilnog i važnog saveznika", zaključio je Vučić.

Autor: Dalibor Stankov