Milićević u Rači: Manja mesta daju snagu celoj zemlji, ljudi imaju poverenje u državu

Ministar bez portfelja zadužen za odnose Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević posetio je danas opštinu Rača gde je održao sastanak sa rukovodstvom te opštine i posetio je porodicu Paunović koja se 2023. godine vratila iz Austrije i u Šumadiji gradi etno selo.

Milićević je rekao da manja mesta daju snagu celoj zemlji i da ljudi imaju poverenje u svoju državu, jer prepoznaju odgovornost u onima koji vode računa o njihovim potrebama.

U saopštenju kabineta ministra Milićevića navodi se da je on održao konstruktivan i veoma produktivan sastanak sa predsednikom opštine Brankom Radosavljević, kao i da su sastanku prisustvovali i zamenik predsednika skupštine opštine Rača Srđan Marković i pomoćnik predsednika opštine Dušan Đoković.

Milićević je zatim posetio porodicu Paunović u selu Vučić kod Rače, koja se 2023. godine vratila iz Austrije i odlučila da svoje znanje, iskustvo i energiju uloži u Srbiju.

On je tom prilikom rekao da se slika uspešne i jake Srbije najbolje vidi u jakim lokalnim samoupravama i istakao da manja mesta daju snagu celoj zemlji.

"Ukoliko razgovaramo otvoreno, preduzimamo pametne i odgovorne korake nemamo razloga za brigu", rekao je Milićević.

Dodao je da je to dokaz mudre politike koju sprovodi Vlada Srbije.

"Rad Vlade Republike Srbije je rad sa ljudima na terenu, slušanje lokalnih samouprava i opština, sagledavanje realnih problema ljudi", rekao je Milićević dodajući da jedan rešen problem na lokalu, znači veliku stvar za celu Srbiju.

Govoreći o potencijalu manjih manjih mesta, Milićević je rekao da to treba više uzeti u obzir, kao i da ljudi imaju poverenje u svoju državu koja će uvek biti u službi građana, jer prepoznaju odgovornost u onima koji vode računa o njihovim potrebama.

Milićević je ukazao da su Aleksandar i Anita Paunović, kao i njihovo dvoje dece Gabrijel i Sofija, započeli novo životno poglavlje kod kuće gradeći svoj san u Šumadiji na taj način što su pokrenuli izgradnju etno sela.

"Njihov povratak nije bio lak, ali su u Srbiji prepoznali priliku da stvaraju i razvijaju nešto svoje, na svom imanju i u svom kraju", rekao je Milićević i dodao da su planovi koje imaju u budućnosti ostvarivi u Srbiji koja prepoznaje rad, marljivost i posvećenost.

Milićević je ocenio da je porodica Paunović primer kako se znanje stečeno u inostranstvu može preneti u Srbiju i pretvoriti u novu vrednost i istakao je da je Srbija sigurno mesto za dugoročno planiranje gde rad i vizija donose rezultate.

Autor: Marija Radić