Politika

Milićević u Rači: Manja mesta daju snagu celoj zemlji, ljudi imaju poverenje u državu

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/DUŠAN VELJOVIĆ ||

Ministar bez portfelja zadužen za odnose Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević posetio je danas opštinu Rača gde je održao sastanak sa rukovodstvom te opštine i posetio je porodicu Paunović koja se 2023. godine vratila iz Austrije i u Šumadiji gradi etno selo.

Milićević je rekao da manja mesta daju snagu celoj zemlji i da ljudi imaju poverenje u svoju državu, jer prepoznaju odgovornost u onima koji vode računa o njihovim potrebama.

U saopštenju kabineta ministra Milićevića navodi se da je on održao konstruktivan i veoma produktivan sastanak sa predsednikom opštine Brankom Radosavljević, kao i da su sastanku prisustvovali i zamenik predsednika skupštine opštine Rača Srđan Marković i pomoćnik predsednika opštine Dušan Đoković.

Foto: Tanjug/DUŠAN VELJOVIĆ

Milićević je zatim posetio porodicu Paunović u selu Vučić kod Rače, koja se 2023. godine vratila iz Austrije i odlučila da svoje znanje, iskustvo i energiju uloži u Srbiju.

On je tom prilikom rekao da se slika uspešne i jake Srbije najbolje vidi u jakim lokalnim samoupravama i istakao da manja mesta daju snagu celoj zemlji.

"Ukoliko razgovaramo otvoreno, preduzimamo pametne i odgovorne korake nemamo razloga za brigu", rekao je Milićević.

Dodao je da je to dokaz mudre politike koju sprovodi Vlada Srbije.

Foto: Tanjug/DUŠAN VELJOVIĆ

"Rad Vlade Republike Srbije je rad sa ljudima na terenu, slušanje lokalnih samouprava i opština, sagledavanje realnih problema ljudi", rekao je Milićević dodajući da jedan rešen problem na lokalu, znači veliku stvar za celu Srbiju.

Govoreći o potencijalu manjih manjih mesta, Milićević je rekao da to treba više uzeti u obzir, kao i da ljudi imaju poverenje u svoju državu koja će uvek biti u službi građana, jer prepoznaju odgovornost u onima koji vode računa o njihovim potrebama.

Milićević je ukazao da su Aleksandar i Anita Paunović, kao i njihovo dvoje dece Gabrijel i Sofija, započeli novo životno poglavlje kod kuće gradeći svoj san u Šumadiji na taj način što su pokrenuli izgradnju etno sela.

Foto: Tanjug/DUŠAN VELJOVIĆ

"Njihov povratak nije bio lak, ali su u Srbiji prepoznali priliku da stvaraju i razvijaju nešto svoje, na svom imanju i u svom kraju", rekao je Milićević i dodao da su planovi koje imaju u budućnosti ostvarivi u Srbiji koja prepoznaje rad, marljivost i posvećenost.

Milićević je ocenio da je porodica Paunović primer kako se znanje stečeno u inostranstvu može preneti u Srbiju i pretvoriti u novu vrednost i istakao je da je Srbija sigurno mesto za dugoročno planiranje gde rad i vizija donose rezultate.

