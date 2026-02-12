Linta: Primena takozvanog zakona o strancima imala bi katastrofalne posledice po Srbe na KiM

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta istakao je danas da bi primena prištinskog zakona o strancima i vozilima imala katastrofalne posledice po srpski narod u AP Kosovu i Metohiji i upozorio da bi "režim Aljbina Kurtija primenom tih zakona započeo direktan obračun sa srpskom prosvetom i zdravstvom s ciljem nastavka etničkog Srba sa tih prostora".

On je naglasio da Srbija treba da vrši stalni pritisak i traži od međunarodne zajednice da se zaustavi dalji progon srpskog naroda.

"Tvz. Kosovo ne poštuje stečena prava Srba koji žive na svojim ognjištima, a više od 220.000 prognanih Srba i ostalih nealbanca proglašava strancima", istakao je Linta.

Dodao je da prema procenama oko 10.000 Srba samo na severu Kosova i Metohije nema lične karte tzv. Kosova bilo iz administrativnih prepreka, bilo iz razloga jer to ne žele.

Ukazuje da će njim biti ugrožena osnovna ljudska prava tj. pravo na slobodu kretanja i pravo na dom jer neće moći da borave u svojima kućama i stanovima više od tri dana.

Linta ističe da su poseban problem studenti iz centralne Srbije i iz Crne Gore, kao i većina profesora koji predaju na Univerzitetu u Kosovskoj Mitrovici koji isto nemaju lične karte tzv. Kosova.

"Primenom navedenih propisa bio bi faktički onemogućen rad Univerziteta jer profesori ne bi mogli da dolaze da rade niti studenti da se školuju", naveo je Linta.

On je podsetio da zakon o strancima predviđa da se građani koji ne poseduju državljanstvo i lične karte tzv. Kosova smatraju strancima koji svoj boravak moraju da prijave tzv. kosovskoj policiji, dok Zakon o vozilima nalaže da vožnja na ovlašćenje, ukoliko vozač nema prebivalište u zemlji u kojoj je vozilo registrovano, više neće biti moguća i da je njjihova primena, koja je trebalo da počne 15. januara, odložena za 15. mart.

Linta je naveo i da je nedavni upad grupe Albanaca u zgradu Rektorata Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici sa zahtevom da se u roku od 30 dana Fakultet tehničkih nauka iseli iz svojih prostorija ili da potpišu ugovor o zakupu sa albanskim Univerzitetom u Prištini, predstavlja brutalno kršenje automonije Srba u oblasti prosvete.

