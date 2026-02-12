RAT TUŽILACA SE RASPLAMSAVA! VJT Beograd optužuje Zagorku Dolovac za PRAVNO NASILJE: Doneli ste nezakonitu odluku!

Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu uputilo je danas najoštrije optužbe na račun Kolegijuma Vrhovnog javnog tužilaštva (VJT), tvrdeći da je izvršeno "pravno nasilje" i doneta nezakonita odluka u slučaju koji potresa pravosuđe.

Gde je nastao problem?

Sukob je eskalirao nakon što je Vrhovno javno tužilaštvo odbilo prigovor glavnog tužioca VJT Nenada Stefanovića. On se protivio odluci Zagorke Dolovac da se predmet protiv Branka Stamenkovića (predsednika Visokog saveta tužilaštva) oduzme beogradskom tužilaštvu i preda Tužilaštvu za organizovani kriminal.

Argumenti VJT Beograd: "Kršenje procedure bez presedana"

Iz VJT Beograd ističu da je odluka doneta "preko kolena":

Ignorisano izuzeće: Tvrde da je nemoguće odlučivati o prigovoru pre nego što se odluči o zahtevu za izuzeće Zagorke Dolovac i članova Kolegijuma.

Pitanje stručnosti: "Elementarno poznavanje prava nalaže drugačiji redosled. Članovi Kolegijuma verovatno nisu ni znali za zahtev za izuzeće, inače ne bi učestvovali u nezakonitoj odluci", navodi se u saopštenju.

"Zaštita Branka Stamenkovića"

VJT Beograd direktno optužuje vrhovnu tužiteljku da se stavila u ulogu zaštitnika Branka Stamenkovića. Poručuju da ih pretnje disciplinskim postupcima neće zaustaviti:

"Pokrenućemo sve mehanizme da stanemo na put višegodišnjem pravnom nasilju. Svi građani su jednaki pred zakonom, bez obzira na funkciju!"

Odgovor Vrhovnog tužilaštva

Sa druge strane, Vrhovno javno tužilaštvo tvrdi da je "supstitucija" (oduzimanje predmeta) bila neophodna jer je dosadašnjim radom VJT Beograd "ugrožen legitimitet i integritet odlučivanja". Oni su već najavili podnošenje disciplinske prijave protiv Nenada Stefanovića.

Autor: Dalibor Stankov