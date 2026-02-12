VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU: Pokrenućemo zakonske mehanizme da stanemo na put pravnom nasilju Vrhovnog javnog tužioca i njenih saradnika

Više javno tužilaštvo u Beogradu obaveštava javnost da je Kolegijum Vrhovnog javnog tužilaštva izvršio pravno nasilje, kršeći procedure i donoseći nezakonitu odluku o odbijanju prigovora glavnog javnog tužioca VJT u Beogradu Nenada Stefanovića izjavljenog protiv rešenja o supstituciji Vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac, jer Visoki savet tužilaštva (VST) još nije odlučio o njegovom istovremeno podnetom zahtevu za izuzeće Vrhovnog javnog tužioca, a takođe nije odlučeno ni o istovremeno podnetom zahtevu za izuzeće svih članova Kolegijuma podnetog zbog postojanja okolnosti koje bi mogle da utiču na njihovo nepristrasno odlučivanje o prigovoru.

Kako navodi VJT, ovakav potez Kolegijuma Vrhovnog javnog tužilaštva predstavlja nezakoniti presedan jer se još nije desilo da se donese odluka o prigovoru pre odluke o zahtevu za izuzeće koji je dostavljen uz prigovor.

- Elementarno poznavanje prava nalaže da se najpre odluči o zahtevu za izuzeće, a nakon toga o prigovoru, zbog čega Više javno tužilaštvo u Beogradu izražava zabrinutost da članovi Kolegijuma uopšte nisu bili upoznati sa zahtevom za izuzeće, jer da jesu sigurno ne bi učestvovali u donošenju nezakonite odluke. Podsećamo da je glavni javni tužilac 11. februara podneo prigovor protiv rešenja Vrhovnog javnog tužioca od 9. februara kojim se ovlašćuje Javno tužilaštvo za organizovani kriminal za dalje postupanje (supstiucija) u predmetu koji je u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu formiran na osnovu krivične prijave člana Visokog saveta tužilaštva i ministra pravde Nenada Vujića protiv predsednika Visokog saveta tužilaštva i javnog tužioca Vrhovnog javnog tužilaštva Branka Stamenkovića - navodi VJT u saopštenju.

Pored toga Više javno tužilaštvo podseća da nije doneta ni odluka Poverenika za samostalnost javnog tužilaštva, niti je zakazana sednica VST na kojoj bi se raspravljalo o zahtevu glavnog javnog tužioca za zaštitu od neprimerenog uticaja Vrhovnog javnog tužiocakoja se stavila u ulogu zaštitnika predsednika VST Branka Stamenkovića u ovom postupku.

Više javno tužilaštvo u Beogradu će pokrenuti zakonom propisane pravne mehanizne da stane na put višegodišnjem pravnom nasilju Vrhovnog javnog tužioca i pojedinih tužilaca koji zajedno sa njom učestvuju u istom.

Nikakve pretnje disciplinskim postupkom protiv bilo koga neće uticati na stav Višeg javnog tužilaštva u Beogradu da su svi građani jednaki pred zakonom bez obzira na funkciju koju obavljaju.

