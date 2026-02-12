'ODNOS SRBIJE I TURSKE VRATILI SMO NA NAJBOLJI PUT' Vučić iz Turske o razgovoru s Erdoganom, 'trojnom paktu', napadima na ćerku, blokaderima...

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je za medije nakon sastanka sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom i tom prilikom dotakao se svih aktuelnih tema.

- Dugo poznajem predsednika Erdogana, postali smo prijatelji... Verujem da smo danas vratili odnose Srbije i Turske na najbolje puteve koje smo godinama gradili. Razgovarali smo o svim političkim i ekonomskim pitanjima. Erdogan će doći za 3, 4 meseca u Beograd kada verujem da ćemo mnogo toga moći da potpišemo. Zahvalan sam na gostoprimstvu - kazao je Vučić.

Pitanja novinara

Hrvatski ministar odbrane komentarisao da trojni pakt nije pretnja nikome u regionu, o čemu je odgovarajući na pitanja novinara Vučić rekao sledeće:

On nije rekao 'vojni savez' iako jeste vojni savez, a rekao je 'vojna saradnja'. Kada se sastanu načelnici generalštaba pričaju o strategiji i taktici vojnog delovanja, a ne o nabavkama. To što kažu da nije pretnja - svaki vojni savez je pretnja i protiv nekog je usmeren. To je velika pretnja po srpski narod. O tome sam pričao i sa Erdoganom.

- Za razliku od mnogih koji razmišljaju o svojoj karijeri, ja osim što dobijem sve podatke, pažljivo ih analiziram. To je mnogo veća opasnost nego što se predviđa. Naši generali i naš načelnik generalštaba su svesni. Mi nikoga nećemo da napadamo niti ćemo da pravimo saveze. Ostajemo vojno neutralni. Snažićemo vojsku da bismo mogli da odbijemo potencijalnog agresora. Nikad nismo dobili odgovor na prosto pitanje - zašto ste formirali vojni savez Prištine, Zagreba i Tirane. Uvezuju se logistički, obaveštajno, kontraobaveštajno... - dodao je Vučić.

Vučić je rekao da su njihove namere izuzetno ozbiljne, da ih ne treba potcenjivati.

- Ne moraju ljudi da brinu jer smo dovoljno ozbiljni i u ovom trenutku dovoljno snažni da ih odvratimo od potencijalne agresije na Republiku Srbiju - kazao je Vučić.

Napadi na ćerku

Upitan za kampanju protiv svoje ćerke, Vučić je rekao:

Ne želim to da komentarišem. To je normalno je da se dogodi posle godina brutalne kampanje koje se svi prave da ne vide. Ne tiče se nikog osim jednog tamo i njegove porodice. Ovo je samo krešendo. Dalje ni reč neću reći.

O preporukama ODHIR-a koje traže opozicija:

"Biće im sve usvojene, ali neće biti srećni zbog toga. Videćete da će opozicija glasati protiv njih. Ima budalaština. 'Da birač ima pravo da potpiše više izbornih lista', kao da je to odlučujuće za ispravnost izbora. Ima još pet, šest takvih. Sve ćemo da im ispunimo. Ima jedna zemlja nedaleko od nas gde se ubacuje u 'ćoravu kutiju' i vlada demokratija".

Plan veštačke inteligencije

Upitan kako je shvatio da je plan koji je dobio od Vlade od veštačke inteligencije Vučić kaže da su to shvatili ljudi pored njega.

Vučić je istakao koliko je ozbiljno pisanje programa.

- 20. (februara) se vraćam iz Indije, 21. i 22. idem po Srbiji, mislim na istok Srbije, ne držite me za reč, a 25. idem za Kazahstan - najavio je Vučić.

Dobri odnosi Srbije i Turske

Vučić je rekao da je i njemu i Erdogano stalo do dobrih odnosa dveju zemalja.

- Tako da će on doći na dva dana u Srbiju, verujem da će tu biti i gosti sa stane, verujem da će to biti značajna poseta za Srbiju - naveo je Vučić.

O dva smrtna slučaja posle operacije krajnika u Čačku

Vučić je rekao da će Zdravstvena inspekcija da uradi svoj posao.

- Nemojte da se ljutite ja nisam lekar, ja se ne razumem u njihova posao... Ja bih sve zamolio da rade svoj posao, a ne tuđi. Ne mogu da vam kažem je li bila greška lekara ili nije - kazao je Vučić.

Kako je rekao, neko je i ovu tragediju pokušao da zloupotrebi protiv vlasti, iako je operisao lekar blokader.

- Naši lekari rade jako težak posao... Molim ljude da vode računa, takvih slučajeva, nažalost, uvek će da bude - naveo je Vučić i dodao:

Ja da optužim nekoga zarad jeftinih političkih poena, neću.

Vučić je rekao da su celi dan opozicioni mediji pričali o tragediji, dok se nije shvatilo da je operisao lekar blokader.

- Njih ne zanimaju ljudi, deca, imaju samo jedan cilj, to je fotelja... Samo kibicuju, dobacuju i gledaju da unište nečije živote - istakao je Vučić.

Istraživanja im ne idu u prilog

Predsednik Srbije je komentarisao i komentare blokadera i opozicije da njemu rejting pada.

- Istraživanja im ne idu u prilog. Zamoliću ljude iz "Ipsosa" da objave rejtinge. Oni su ubedili sami sebe da ih narod voli. Izbori su za devet, deset meseci najkasnije - istakao je predsednik Srbije.

Imaćemo brigade robota i pasa u vojsci

Vučić je komenrtarisao planove za velika ulaganja u oblasti robotike i vojske.

- Potrebni su nam ozbiljni planovi za državu. Imaćemo brigate robota i pasa u vojsci i svega ostalog... Mnogi su mislili da sam lud, ali videćete u narednih godinu i po dana - istakao je predsednik Vučić.

