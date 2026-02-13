'TAMO DALEKO' SE ORILO ANKAROM! Erdogan ukazao veliku čast predsedniku Vučiću - Pogledajte kako je izgledala svečana večera (VIDEO)

Erdogan je Vučića dočekao na večeri uz pesmu Tamo daleko.

- Zahvalan dragom prijatelju, predsedniku Erdoganu na izuzetnom gostoprimstvu, koje je teško doživeti bilo gde u svetu. Ovo poseta bila je prilika da još jednom potvrdimo strateško partnerstvo između naših zemalja, da dodatno ojačamo naše odnose i otvorimo nove mogućnosti za zajednički rad u narednom periodu, u interesu svih naših građana, mira i napretka na Zapadnom Balkanu - piše na zvaničnom nalogu predsednika Srbije.

Aleksandar Vučić je istakao da se raduje skoroj poseti Erdogana Srbiji, i da bi to mogla biti najveća i najznačajnija poseta do sada.

- Potrudićemo se da se i vi u Srbiji osećate jednako dobrodošlo!

Podsetimo, Aleksandar Vučić je sinoć završio jednodnevnu posetu Turskoj i poručio da je imao izuzetno produktivne razgovore o svim pitanjima sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom.

- Erdogan je veliki svetski lider, Turska je jedan od naših najvažnijih partnera. Imali smo izuzetno produktivne razgovore o svim pitanjima. Beskrajno hvala na izuzetnom gostoprimstvu Erdoganu, sa nestrpljenjem Vas očekujemo u Srbiji - naveo je Vučić na Iks nalogu "avucic".

Vučić je tokom zajedničkog obraćanja sa Erdoganom naglasio da su imali izuzetno produktivne razgovore o svim konkretnim pitanjima i istakao da Srbija razume politički i ekonomski značaj Turske koja je jedan od navažnijih partnera Srbije.

Autor: Iva Besarabić