Mićin: Novosađani veruju predsedniku Vučiću

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin izjavio je da je jučerašnja poseta predsednika Aleksandra Vučića Srpskoj Atini zapravo politička poruka građanima, da znaju ko radi, gradi, ko preuzima odgovornost i ko stoji uz svoj narod i u teškim trenucima.

"Predsednik Vučić je danas u našem gradu pojeo čuveni indeks sendvič, govorio na Sajmu zavičaja i popio kafu na Tvrđavi i to sve na veliko oduševljenje građana koji su ga sreli. To je najjasniji pokazatelj odnosa koji ima sa građanima i poverenja koje mu Novosađani pružaju. Brutalno lažu svi koji kažu da je tu prvi put i da nije bio na mestu tragedije, jer se 6. novembra 2024. godine poklonio žrtvama pada nadstrešnice na Železničkoj stanici, u tišini i sa poštovanjem, a posle toga posetio i stranačke prostorije", napisao je Mićin na društvenoj mreži X.

Dolazak predsednika Vučića u Novi Sad nije, kako je rekao Mićin, slučajnost.

"To je politička poruka i činjenica da građani znaju ko radi, gradi, ko preuzima odgovornost i ko stoji uz svoj narod i u teškim trenucima. Srbija je pobedila jer nije dozvolila da je vode oni koji ruše, već oni koji stvaraju, grade i gledaju u budućnost", rekao je Mićin.

Autor: S.M.