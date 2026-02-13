MESAROVIĆ ODGOVORILA MARINIKI TEPIĆ: Bezočnim lažima truje javni prostor, odgovaraće za svaku potrošenu paru

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović oštro je reagovala na nove navode potpredsednice SSP-a Marinike Tepić, ističući da je reč o nastavku kampanje laži i dezinformacija.

„Najveća lažljivica, prevarant, dezinformator i preletačica u istoriji političke scene Srbije Marinika Tepić, ponovo 'briljira' i ima 'izlive' laži i neistina koje po oprobanom receptu i ustaljenoj praksi jedva čekaju da prenesu oni koji taj prljavi posao obavljaju jednako dobro kao ona - tajkunski mediji!“, navela je na svom Instagram profilu Mesarović.

Ministarka je upitala da li iko u zemlji, osim Dragana Đilasa i određenih medija, shvata Mariniku Tepić ozbiljno, nazivajući je osobom bez kredibiliteta.

„Nema fabrikovane afere kojoj nije kumovala - od čuvene farme u Moroviću gde joj se pričinjavala marihuana, do Jovanjice, Generalštaba, klevetanja određenih privrednika, političara i institucija. Duboko nesrećnoj i isfrustriranoj osobi koja bezočnim lažima truje javni prostor u ovoj zemlji garantujemo da će doći vreme da se ispita kako je trošila milione iz Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu“, istakla je Mesarović.

Mesarović je dodala da će Tepić morati da objasni svaki dinar potrošen na, kako kaže, „druženje sa prijateljima iz sveta kriminala“. Naglasila je da je nepotrebno braniti Miloša Vučevića i njegovu porodicu od „moralnih nakaza“, jer je kredibilitet opozicije ravan nuli.

„Svako ko u ovoj zemlji razmišlja zdravorazumski zna da napravi razliku između prevaranata s jedne i ljudi od reči, rezultata i čestitosti s druge. Zato je danas nikad lakše biti na strani politike Miloša Vučevića i Aleksandra Vučića jer je to politika brige i rezultata! Marinika Tepić je samo simbol poremećenih moralnih vrednosti i ne zaslužuje ništa bolje nego da bude sluga Dragana Đilasa“, zaključila je Mesarović.

Autor: Dalibor Stankov