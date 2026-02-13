VUČIĆ NAKON SASTANKA SA KOŠTOM: Srbija ostaje pouzdan partner EU, uskoro poseta Beogradu! (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagram nalogu "buducnostsrbijeav" detalje razgovora sa predsednikom Evropskog saveta Antonijem Koštom, naglasivši da je dijalog bio otvoren i koristan za dalji put Srbije ka članstvu.

Predsednik je istakao da su tokom susreta pretresli sve najvažnije teme koje se tiču odnosa Beograda i Brisela.

- Dobar i otvoren razgovor sa predsednikom Antoniom Koštom o svim ključnim pitanjima za odnose Srbije i EU i naš evropski put - napisao je Vučić.

On je potvrdio da je bilo reči i o zamerkama koje dolaze iz Evrope, a tiču se reformi u domaćem zakonodavstvu.

- Saslušao sam sve primedbe i kritike povodom seta nedavno usvojenih pravosudnih zakona. Srbija ostaje pouzdan partner i predana svom strateškom cilju, članstvu u EU - naglasio je predsednik.

Kao ključni zaključak sastanka, Vučić je naveo dogovor o još intenzivnijoj saradnji kako bi se prevazišle sve prepreke na putu ka Uniji.

- Dogovorili smo da održavamo redovnu i direktnu komunikaciju na najvišem nivou, jer samo kroz dijalog možemo da rešavamo izazove sa kojima se suočavamo - istakao je Vučić.

Na kraju, predsednik je izrazio zahvalnost prvom čoveku Evropskog saveta i najavio njegov dolazak u Srbiju.

- Zahvalan predsedniku Antoniju Košti na podršci koju pruža našoj zemlji i radujem se njegovoj predstojećoj poseti Beogradu - zaključio je predsednik Vučić.

Autor: Dalibor Stankov