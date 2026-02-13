AKTUELNO

Politika

VUČIĆ NAKON SASTANKA SA KOŠTOM: Srbija ostaje pouzdan partner EU, uskoro poseta Beogradu! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen Instagram ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagram nalogu "buducnostsrbijeav" detalje razgovora sa predsednikom Evropskog saveta Antonijem Koštom, naglasivši da je dijalog bio otvoren i koristan za dalji put Srbije ka članstvu.

Predsednik je istakao da su tokom susreta pretresli sve najvažnije teme koje se tiču odnosa Beograda i Brisela.

- Dobar i otvoren razgovor sa predsednikom Antoniom Koštom o svim ključnim pitanjima za odnose Srbije i EU i naš evropski put - napisao je Vučić.

On je potvrdio da je bilo reči i o zamerkama koje dolaze iz Evrope, a tiču se reformi u domaćem zakonodavstvu.

- Saslušao sam sve primedbe i kritike povodom seta nedavno usvojenih pravosudnih zakona. Srbija ostaje pouzdan partner i predana svom strateškom cilju, članstvu u EU - naglasio je predsednik.

Kao ključni zaključak sastanka, Vučić je naveo dogovor o još intenzivnijoj saradnji kako bi se prevazišle sve prepreke na putu ka Uniji.

- Dogovorili smo da održavamo redovnu i direktnu komunikaciju na najvišem nivou, jer samo kroz dijalog možemo da rešavamo izazove sa kojima se suočavamo - istakao je Vučić.

Na kraju, predsednik je izrazio zahvalnost prvom čoveku Evropskog saveta i najavio njegov dolazak u Srbiju.

- Zahvalan predsedniku Antoniju Košti na podršci koju pruža našoj zemlji i radujem se njegovoj predstojećoj poseti Beogradu - zaključio je predsednik Vučić.

Autor: Dalibor Stankov

#Aleksandar Vučić

#EU

#Evropski savet

#Instagram

#Minhen

#Srbija

#antonio košta

#buducnostsrbijeav

#vesti

POVEZANE VESTI

Politika

VUČIĆ RAZGOVARAO SA ANTONIOM KOŠTOM: Dogovorili smo zajednički angažman o važnim pitanjima od interesa za Beograd i Brisel

Politika

VUČIĆ U BRISELU! Odličan sastanak sa Koštom - EU mora da pokaže jasne signale Srbiji!

Politika

Vučić: Dug i otvoren sastanak sa predstavnicima Kvinte i EU

Politika

VUČIĆ SE OGLASIO NAKON RAZGOVORA S KOŠTOM: Mi smo posvećeni evropskom putu i danas razgovaramo o svim pitanjima od uzajamnog interesa

Politika

VUČIĆ SUTRA U BRISELU: Susret sa Ursulom fon der Lajen i Antoniom Koštom

Politika

'ZAHVALAN SAM PREDSTAVNICIMA EU' VUČIĆ RAZGOVARAO SA SORENSENOM: Srbija ostaje pouzdan i konstruktivan partner, spreman na odgovoran kompromis