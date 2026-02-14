AKTUELNO

ANS NAJOŠTRIJE OSUĐUJE JOŠ JEDAN POKUŠAJ SUDSKOG PROGONA NOVINARA: Nedopustivo je da Predrag Sarapa bude tužen samo zbog onoga što je video

Izvor: Pink,rs, Foto: Logo ||

Asocijacija novinara Srbije najoštrije osuđuje još jedan pokušaj sudskog progona novinara, ovoga puta Predraga Sarape tuženog od strane novinarke N1 Žane Bulajić.

- Nedopustivo je da Predrag Sarapa bude tužen samo zbog onoga što je video, zaključio i rekao o događajima u Kosjeriću u emisiji „Info jutro“ TV Informer. S obzirom na to da je tužilja kao ključni dokaz predložila USB sa snimkom emisije, pozivamo da se taj materijal javno prikaže kako bi i gledaoci sami procenili šta je istina. Predrag Sarapa ima neotuđivo pravo na sopstveno mišljenje, analizu i kritički osvrt kao i bilo koji novinar u svetu što je deo osnovne slobode govora, a ne povod za kazne i tužbe.

Zahtevamo da se prekine sa pokušajima ućutkivanja novinara koji se ne plaše da kažu ono što vide, koji se ne plaše da objave ono što znaju.

Progon i tužbe imaju za cilj da novinari zaćute i pribegnu autocenzuri što direktno vodi u stvaranje atmosfere straha. Pozivamo nadležne organe da u tome ne učestvuju i da se odupru svim pokušajima gušenja kritičke i slobodne misli - piše u saopštenju ANS-a.

Autor: D.Bošković

#Napad

#Predrag Sarapa

#SARAPA

#osuda

#žana bulajic

