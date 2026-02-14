ANS NAJOŠTRIJE OSUĐUJE JOŠ JEDAN POKUŠAJ SUDSKOG PROGONA NOVINARA: Nedopustivo je da Predrag Sarapa bude tužen samo zbog onoga što je video

Asocijacija novinara Srbije najoštrije osuđuje još jedan pokušaj sudskog progona novinara, ovoga puta Predraga Sarape tuženog od strane novinarke N1 Žane Bulajić.
- Nedopustivo je da Predrag Sarapa bude tužen samo zbog onoga što je video, zaključio i rekao o događajima u Kosjeriću u emisiji „Info jutro“ TV Informer. S obzirom na to da je tužilja kao ključni dokaz predložila USB sa snimkom emisije, pozivamo da se taj materijal javno prikaže kako bi i gledaoci sami procenili šta je istina. Predrag Sarapa ima neotuđivo pravo na sopstveno mišljenje, analizu i kritički osvrt kao i bilo koji novinar u svetu što je deo osnovne slobode govora, a ne povod za kazne i tužbe.
Zahtevamo da se prekine sa pokušajima ućutkivanja novinara koji se ne plaše da kažu ono što vide, koji se ne plaše da objave ono što znaju.
Progon i tužbe imaju za cilj da novinari zaćute i pribegnu autocenzuri što direktno vodi u stvaranje atmosfere straha. Pozivamo nadležne organe da u tome ne učestvuju i da se odupru svim pokušajima gušenja kritičke i slobodne misli - piše u saopštenju ANS-a.
