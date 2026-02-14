VUČIĆ SE U MINHENU SASTAO SA AMERIČKIM SENATORIMA: Otkrio šta je prioritet naše zemlje, pa poručio - Srbija je suverena zemlja i samostalno donosi odluke

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Minhenu sa delegacijom američkih senatora, koju predvodi senatorka Džin Šahin.

- Sveobuhvatan razgovor sa delegacijom američkih senatora o globalnim bezbednosnim kretanjima i njihovom uticaju na Zapadni Balkan. Razmenili smo mišljenja o situaciji i promenama u evropskoj bezbednosnoj arhitekturi i sve izraženijoj militarizaciji međunarodnih odnosa, što je bila jedna od dominantnih tema ovogodišnje konferencije u Minhenu - piše na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Aleksandra Vučića.



On je posebno ukazao na potrebu očuvanja stabilnosti u regionu i naglasio je da je za Srbiju mir apsolutni prioritet.

- Istovremeno sam predočio stav Srbije da kao suverena država samostalno donosi odluke, vodeći odgovornu politiku koja je usmerena ka dijalogu, ali i ka zaštiti sopstvenih državnih i nacionalnih interesa - istakao je predsednik, i zaključio:

- Razgovarali smo i o unapređenju bilateralne saradnje Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, posebno u oblasti ekonomije, energetike i novih tehnologija. Verujem da je otvoren i argumentovan dijalog sa predstavnicima američkog Senata važan za jačanje međusobnog razumevanja i stabilnih odnosa u godinama koje dolaze.

Autor: D.Bošković