VALJEVO PAMTI, A GDE VAM JE PREBIJENI DEČAK?! Na blokaderskom skupu nastavili da lažu o brutalnosti policije, a ni da beknu o jezivoj izmišljotini iz tog grada

Novi skandal u režiji blokadera! Danas su ponovo pokušali na bazi svoje najveće laži, a bilo ih je mnogo dosad, da izazovu haos na ulicama, kao jedino oružje koje imaju u cilju rušenja aktuelne vlasti!

Blokaderi su danas održali skup pod nazivom "Valjevo pamti". A šta zapravo Valjevo pamti?! Kao i ostatak Srbije, pamti samo njihovu skandaloznu izmišljotinu.

Taj slogan "Valjevo pamti" odnosi se na navodnu policijsku brutalnost, koje, svima je jasno, nikad nije bilo! Tvrde da je pre šest meseci upravo u Valjevu pretučen dečak ili mladić - u to vreme su čak išli do takvog ludila da su govorili i da je ubijen - a na današnjem skupu se nijednog trenutka na to nisu osvrnuli!? Sramno i skandalozno! Bez trunke blama pozivali su narod na ulice zbog nečega čega nema. Znaju to i oni dobro.

Svesni su blokaderi da na političkom terenu nemaju ama baš nikakav rezultat. Znaju da nemaju nikakav program. Pa koji onda način imaju da se domognu vlasti? Samo nasilje. Upravo zato su i večeras, kao i obično, želeli da izazovu haos. Jer, brutalnim lažima kakva "prebijeni dečak" zapravo jeste, uznemirili su javnost, a nijednom rečju nisu to objasnili.

I ne samo blokaderi, već i njihovi - Šolakovi - mediji naširoko su pisali i izveštavali o "prebijenom dečaku", ali dosad niko nije demantovao da je taj dečak postojao, a kamoli se izvinio za tako monstruoznu laž.

Da nijedan dečak nije prebijen u Valjevu zna se odavno. Tu laž razotrkio je još tada ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

"Izmišljotine o izmišljenom pacijentu. Izašli smo i rekli da takav pacijent ne postoji. Rekli smo da stanu laži jer to ne donosi nikome dobro. To nije bilo dovoljno. Nastavili su sa tom pričom", izjavio je Lončar u avgustu prošle godine.

Istakao je tada da ga je predsednik Srbije Aleksandar Vučić zvao 50 puta da proveri "da li su pronašli tog dečka".

"Predsednik me je zvao 50 puta da proveri da li nađen taj dečko kojeg je opozicija izmislila. Rekao je: "Je l' ste pronašli tog dečka? Gde je taj dečko?' Ja sam odgovorio: 'Nema ga, ne postoji", jasan je bio Zlatibor Lončar.

Javnost je bila uznemirena. Reagovao je i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić pokušavajući da nađe "prebijenog dečaka".

"Zvao sam i ministra, i načelnika policijske uprave u Valjevu, pa smo našli i zamenika direktora bolnice da vidimo da li ima neko. Govorili su da je dete u bolnici. Pa su onda na kraju rekli, znate kako, pošto je u isto vreme doveden jedan koji se povredio, ali on ima 50-60 godina. Zvali smo čak i porodicu da pitamo kako se povredio - pao je sa merdevina. Direktor policije je lično pitao pacijente kako su, koji su povređeni te večeri, tog dana dovedeni u bolnicu", ispričao je Dačić i dodao:

"To je kao kad su svojevremeno hteli da zloupotrebe samoubistvo jednog dečka, navodeći da je on to uradio zbog policijske brutalnosti. Zato vas molim da treba da postoje neke granice".

Dakle, nijedan dečak nije prebijen u Valjevu. I tačka.

Ali to nije predstavljalo prepreku blokaderima da nastave da šire brutalnu laž iako za to što tvrde ne postoji nijedan jedini dokaz, čak ni ime navodnog dečaka. Prolivanje krvi na ulicama im je očigledno jedini plan koji imaju.

Prljava kampanja se nastavlja...

Autor: S.M.