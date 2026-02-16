'BILA MI JE VELIKA ČAST' Vučić ispratio Alijeva srdačnim zagrljajem: Hvala Vam, dragi prijatelju, na poseti! Do skorog viđenja! (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ispratio je predsednika Republike Azerbejdžan Ilhama Alijeva.

- Bila mi je velika čast da ugostim predsednika Azerbejdžana i da zajedno radimo na jačanju sveukupnih odnosa Srbije i Azerbejdžana. Ova poseta potvrda je naših vrednosti i vizije koji otvaraju nove mogućnosti za saradnju i prosperitet oba naroda.

- Hvala Vam, dragi prijatelju, na poseti! Do skorog viđenja! - poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić isprativši danas predsednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva posle zvanične posete Srbiji.



Autor: Jovana Nerić