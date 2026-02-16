Petrov za Pink: Sudstvo ne sme biti država u državi, a Sretenjski ustav je lekcija o slobodi.

Povodom obeležavanja Dana državnosti Republike Srbije, predsednik Ustavnog suda, prof. dr Vladan Petrov, gostovao je u emisiji „Novo jutro”, gde je govorio o istorijskom značaju Sretenjskog ustava, ali io aktuelnim izazovima u pravosuđu, napadima na Ustavni sud i političkom delovanju pojedinih nosilaca pravosudnih funkcija.

Govoreći o Sretenjskom ustavu iz 1835. godine, profesor Petrov je istakao da je on bio jedan od prvih modernih pisanih ustava u Evropi, donet u vreme kada velike sile poput Velike Britanije, Austrije i Rusije nisu imale slične akte.

- Taj ustav je po svojoj sadržini bio vrlo blizak idejama Francuske revolucije – slobode, jednakosti i poštovanja zakona - rekao je Petrov, dodajući da se tadašnja Srbija paralelno borila za oslobođenje i izgradnju državnih institucija.

On je naglasio da kod srpskog naroda „sloboda i država idu ruku pod ruku“ i da se prava sloboda ostvaruje samo kroz postojanje uređene države..

Osvrćući se na stanje u pravosuđu, Petrov je podvukao da sudstvo mora biti nezavisno u smislu suđenja po Ustavu i zakonu, ali da „ne može da se otme od države“ niti da bude „država u državi“ .

- Postoji samo jedna jedinstvena državna vlast koja je organizovana kroz tri grane radi funkcionalnosti i zaštite ljudskih prava - objasnio je Petrov, kritikujući tendencije da se pravosuđe potpuno izoluje od ostalih grana vlasti.

Političko delovanje na Pravnom fakultetu

Predsednik Ustavnog suda oštro je reagovao na delovanje pojedinih tužilaca, posebno se osvrnuvši tužiocu Bojanu Savoviću. Petrov je izneo tvrdnje o postojanju „Viber grupe“ u kojima se, prema navodima, sudije prekršajnih sudova „edukuju kako da oslobodi one koji su kršili zakon i napadali policiju“.

- Krajnje je neprilično da bilo ko, a pogotovo neko iz tužilaštva, daje obrasce oslobađajućih odluka. To urušava i obesmišljava tužilaštvo - rekao je Petrov.

On je takođe ukazao na, kako tvrdi, političko delovanje u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu, navodeći da su se tamo okupljali članovi tzv. anketnih komisija, među kojima i Savovićeva.

- Studenti na ulicama nisu studenti, da su građani. Ali institucije moraju da se iznutra čiste od političkih ćelija koje su kancerogene za naše društvo - poručio je Petrov, najavljujući inicijativu za saradnju Ustavnog suda i Pravnog fakulteta radi očuvanja digniteta institucija.

O zahtevima za razrešenje i protestima

Povodom zahteva pojedinih opozicionih poslanika i NVO sektora za njegovo razrešenje, Petrov je istakao da se mora poštovati pravna procedura.

- Mene je izabrala opšta sednica Vrhovnog suda i vučem legitimitet sudske vlasti. Ako postoji osnov za razrešenje, treba da predloži organ koji me je izabrao, a ne političke partije - bio je izričit Petrov.

Komentarišući proteste u Orašcu i incidente u Briselu tokom proslave Dana državnosti, Petrov je ocenio da takvi činovi ne predstavljaju kritiku vlasti, već pokušaj da se „posrami i obezvredi država kao takva“. Posebno je kritikovao, kako je naveo, elitistički pristup pojedinih kritičara koji „sebe tretiraju kao celinu naroda“ i smatraju da su iznad ostalih građana.

Apel stručnoj javnosti Na kraju gostovanja, Vladan Petrov je pozvao sudije i tužioce da podignu glas za dostojanstvo svoje profesije i apelovao na kritičare pravosudnih zakona da iznose konkretne pravne primedbe umesto političkih kvalifikacija.

- Hajde da prekinemo sa tim "ovo je nazadno, ovo je napredno". Dajte konkretne primedbe šta nije u skladu sa Ustavom ili standardima Venecijanske komisije - zaključio je Petrov.