'Nastavljamo zajednički rad na unapređenju saradnje policija Srbije i Austrije' Ministar Dačić se sastao sa direktorom austrijske Savezne policije Mihaelom Takačom

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/ivica.dacic.rs ||

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se danas sa direktorom austrijske Savezne policije Mihaelom Takačom, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji povodom obeležavanja Dana državnosti - Sretenja.

- Bilo mi je posebno zadovoljstvo da se, zajedno sa direktorom policije generalom policije Draganom Vasiljevićem, sastanem sa direktorom austrijske Savezne policije Mihaelom Takačom, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji povodom obeležavanja Dana državnosti - Sretenja.

Na ceremoniji uručenja odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Sretenja, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uručio je direktoru Takaču orden srpske zastave drugog stepena za istaknute zasluge u razvijanju i učvršćivanju miroljubive saradnje prijateljskih odnosa između Republike Srbije i Republike Austrije.

Čestitam, dragi prijatelju.

Nastavljamo zajednički rad na unapređenju saradnje policija Srbije i Austrije koja je na visokom nivou i koja predstavlja važan oslonac za zajednički odgovor na savremene bezbednosne izazove, kao i za očuvanje bezbednosti i stabilnosti u širem evropskom prostoru - naveo je ministar Dačić na svom Instagram profilu.

Autor: Iva Besarabić

