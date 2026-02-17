Kancelarija za KiM: Jednostrano proglašenje tzv. Kosova je veliki poraz međunarodnog prava

Jednostrano proglašenje nezavisnosti tzv Kosova pre 18 godina predstavlja veliki poraz međunarodnog prava i svih onih koji su se nadali uspostavljanju uređenog mirnodopskog društva na KiM, poručeno je iz vladine Kancelarije za KiM i istaknuto da Srbija boreći se za svoj suverenitet i teritorijalni integritet, a protiv separatizma, štiti i svoje državne i nacionalne interese, ali i temelje međunarodno-pravnog poretka zasnovanog na vrednostima UN.

Kako se navodi u saopštenju, albanske separatističke političke strukture na Kosovu i Metohiji danas proslavljaju godišnjicu nečega što doživljavaju kao pobedu svoje ideologije, međutim to nije ništa drugo do jedan veliki poraz sa stanovišta međunarodnog prava, ali i poraz za sve one koji su se nadali uspostavljanju normalnog i uređenog mirnodopskog društva na Kosovu i Metohiji.

Kako se navodi, Srbija boreći se za svoj suverenitet i teritorijalni integritet, a protiv separatizma na Kosovu i Metohiji, štiti ne samo svoje vitalne državne i nacionalne interese, već same temelje međunarodno-pravnog poretka zasnovanog na Povelji i vrednostima Ujedinjenih nacija.

- Takvu poziciju Srbije prepoznaje veći deo čovečanstva, jer postoji shvatanje da flagrantno kršenje međunarodnog prava počinjeno jednostranim proglašenjem nezavisnosti tzv 'Kosova' jeste, ne samo napad na međunarodno pravo, već i početak zaraze koja preti da ugrozi interese mnogih država koje na svojoj teritoriji imaju separatističke pokrete - ističe se u saopštenju.

"Odluka problematična i sa moralnog stanovišta"

Odluka doneta u Prištini pre 18 godina, kako se dodaje, problematična je i sa moralnog stanovišta, jer njom je i napravljen jedan antidemokratski politički sistem koji počiva na sistematskom obespravljivanju i teroru nad srpskim narodom i njihovom progonu sa vekovnih ognjišta.

- Srbi na Kosovu i Metohiji su u poslednjih 18 godina, kao žrtve separatističkih težnji ekstremnih albanskih političkih struktura, bili suočeni sa svom razornošću šovinističke mržnje i izloženi svakoj vrsti nasilja - naglašava se.

U saopštenju se ukazuje da su ljudska prava Srba na Kosovu i Metohiji do te mere ugrožena da se bez ikakve zadrške može poručiti da je reč o najugroženijem narodu na tlu savremene Evrope.

- Naša političko-diplomatska borba za južnu srpsku pokrajinu Kosovo i Metohiju zato nije samo međunarodno-pravna obaveza, već i moralni imperativ i najvažnije nacionalno pitanje i tim ćemo se principima voditi i brinuti o našem narodu dok god je na čelu Srbije predsednik Aleksandar Vučić - poručeno je iz vladine Kancelarije za KiM.

Skupština u Prištini je, na sednici kojom je predsedavao predsednik parlamenta Jakup Krasnići, 17. februara 2008. godine jednostrano proglasila nezavisnost tzv. Kosova, a za deklaraciju je glasalo 109 albanskih poslanika.

Sednici nije prisustvovao nijedan od 10 srpskih poslanika, niti poslanik Goranac, kao ni šefovi UNMIK-a i Kfora, a prisustvovao je 21 međunarodni poredstavnik, uključujući nekadašnjeg šefa verifikacione misije OEBS na Kosovu i Metohiji Vilijema Vokera.

Tzv. Kosovo je prema tom dokumentu proglašeno za "nezavisnu i suverenu državu", "formiranom na osnovu plana Martija Ahtisarija", a tekst je na srpskom jeziku poslanicima pročitao tadašnji predsednik privremene kosovske vlade Hašim Tači.

Autor: S.M.