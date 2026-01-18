AKTUELNO

VUČIĆ O GLOBALNIM PROMENAMA: Međunarodno pravo je srušeno, Tramp je bar otvoreniji po pitanju Grenlanda nego oni koji su nam oteli Kosovo

Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je licemerno porediti situaciju sa Grenlandom i jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova, ukazujući na to da je međunarodno pravo odavno porušeno.

On je ocenio da se današnja svetska politika promenila i da se ciljevi sada iznose direktnije nego ranije.

Gostujući u telefonskom razgovoru na TV Informer, predsednik je prokomentarisao aktuelne planove Donalda Trampa i uporedio ih sa događajima koji su pogodili Srbiju pre dve i po decenije.

Borba za resurse: „Više nema lažnih opravdanja“

Vučić je naglasio da se u slučaju Grenlanda više niko ne trudi da koristi paravan ljudskih prava, već se otvoreno govori o strateškim interesima.

O aktuelnoj situaciji: „Američki predsednik Donald Tramp to bar radi otvorenije pa kaže 'meni ovo treba'. Danas se više niko ne trudi da izmišlja opravdanja o ljudskim pravima, već se otvoreno govori o resursima, nafti i mineralima koji se tamo nalaze.“

O prošlosti i Kosovu: „Sramota me je licemerja onih koji kažu da nije isto Kosovo i Grenland. Izmišljali su humanitarne katastrofe da bi ostvarili svoje ciljeve, a danas ćute jer znaju da su o Srbiji lagali.“

Kraj starog poretka

Predsednik je naglasio da, iako je današnje vreme teško, bar su maske pale i više nema potrebe za lažnim predstavljanjem vojnih akcija kao spasilačkih misija.

„Bolje je ovo danas, jer bar znate na čemu ste. Ranije ste razbojniku morali da kažete da je spasilac, a on nosi i motku i pištolj u ruci. Danas se kaže: 'Napašće Rusija i Kina, treba nam to mesto', i niko ne traži Lajbnicovo opravdanje za svoje postupke“, zaključio je Vučić.

Autor: Dalibor Stankov

