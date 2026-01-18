VUČIĆ O GLOBALNIM PROMENAMA: Međunarodno pravo je srušeno, Tramp je bar otvoreniji po pitanju Grenlanda nego oni koji su nam oteli Kosovo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je licemerno porediti situaciju sa Grenlandom i jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova, ukazujući na to da je međunarodno pravo odavno porušeno.

On je ocenio da se današnja svetska politika promenila i da se ciljevi sada iznose direktnije nego ranije.

Gostujući u telefonskom razgovoru na TV Informer, predsednik je prokomentarisao aktuelne planove Donalda Trampa i uporedio ih sa događajima koji su pogodili Srbiju pre dve i po decenije.

Borba za resurse: „Više nema lažnih opravdanja“

Vučić je naglasio da se u slučaju Grenlanda više niko ne trudi da koristi paravan ljudskih prava, već se otvoreno govori o strateškim interesima.

O aktuelnoj situaciji: „Američki predsednik Donald Tramp to bar radi otvorenije pa kaže 'meni ovo treba'. Danas se više niko ne trudi da izmišlja opravdanja o ljudskim pravima, već se otvoreno govori o resursima, nafti i mineralima koji se tamo nalaze.“

O prošlosti i Kosovu: „Sramota me je licemerja onih koji kažu da nije isto Kosovo i Grenland. Izmišljali su humanitarne katastrofe da bi ostvarili svoje ciljeve, a danas ćute jer znaju da su o Srbiji lagali.“

Kraj starog poretka

Predsednik je naglasio da, iako je današnje vreme teško, bar su maske pale i više nema potrebe za lažnim predstavljanjem vojnih akcija kao spasilačkih misija.

„Bolje je ovo danas, jer bar znate na čemu ste. Ranije ste razbojniku morali da kažete da je spasilac, a on nosi i motku i pištolj u ruci. Danas se kaže: 'Napašće Rusija i Kina, treba nam to mesto', i niko ne traži Lajbnicovo opravdanje za svoje postupke“, zaključio je Vučić.

Autor: Dalibor Stankov