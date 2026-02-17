Poslanici SNS osudili pokušaj proterivanja srpskih institucija iz Novog Sada: Ovako nešto srpska istorija ne pamti! ONI MRZE SVE ŠTO JE SRPSKO

Funkcioneri Srpske napredne stranke reagovali su povodom jučerašnjeg pokušaj proterivanja srpskih institucija iz Novog Sada.

Poslanik Srpske napredne stranke Milimir Vujadinović navodi da ono što se sinoć desilo u Novom Sadu teško da pamti srpska istorija.

-Ogoljena je i na čistinu isterna i poslednja nedoumica, ako ju je neko još uopšte i imao. Cilj ekstremista koji su ostali na ulicama je, pored gašenja srpske države i potpuno gašenje Srpske pravoslavne crkve, kao stuba duhovnog okupljanja našeg naroda, pa čak i fizički linč njenog sveštenstva i poglavara, po receptima koji bi bili gori nego 1944 i 1945 godine.Uostalom, takav scenario progona pravoslavnih sveštenika nije nepoznat i viđen je u Ukrajini, pa čak i ne moramo ići tako daleko, jer nešto slično se dešavalo u Crnoj Gori, a sada je već zahvatilo i naš region, gde su utoku otimanja grobalja i hramova u vlasništvu SPC u FBiH. Sinošnji strašni javni linč i glasni pozivi na jahanje, brijanje i premlaćivanje patrijarha Porfirija i mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija u Novom Sadu i to baš u praznične sretenjske dane, je samo kulminacija tog procesa.Ono što je svima prisutnim moglo zapasti u oči, je da su napadači uglavnom nosili marame koje su specifične za propalestinske aktiviste i bez zadrške su u tom napadu na sveštenike upadali među okupljeni narod, provocirajući sve prisutne i ljude koji su došli na obeležavanje 200 godina postojanja Matice srpske, kao najstarije institucije kulture srpskog naroda, koja je opet na udaru baš kao i prošle godine kada je Mila Pajić i njena grupa upala u Maticu srpsku i prekinula Svetosavku akademiju - naveo je Vujadinović i dodao:

Takođe, nemoguće je ne zapitati se, kako to da im ne smeta ni jedna druga verska zajednica, niti jedan drugi verski poglavar, već isključivo i samo SPC i njeni verski poglavari?Koliko god uporna bila ta ekstremna manjina, ostaćemo uporniji u odbrani i Matice srpske i SPC i Majke Srbije, a policija i tužilaštvo, pa kakvo god ono bilo, moraju žestoko odgovoriti, jer se bojim da će sledeći korak biti upad u hramove SPC. Ne damo svetinje! Živela Srbija!

Poslanica SNS-a, Nataša Jovanović ocenjuje da blokaderi mrze sve što je srpsko - Maticu srpsku, Srpsku pravoslavnu crkvu, srpskog patrijarha, našu kulturu, tradiciju.

Toj šačici bednika smeta Srpsko narodno pozorište, naše istorijsko nasleđe i sve što ima veze sa Srbijom. Po nalogu svojih mentora oni bi da ruše sve što mi sa ponosom čuvamo i da unište sve prave vrednosti za koje se mi borimo da ih ostavimo budućim generacijama. U danima kad obeležavamo Dan državnosti Srbije i sa ponosom se sećamo naših predaka koji su izvojevali slobodu, ova grupa razularenih nasilnika je sinoć divljanjem u Novom Sadu pokušala da spreči obeležavanje 200 godina Matice srpske.

Jovanvić je istakla da Srbija ne pamti ovakav dan.

- Podivljali blokaderi, koji se predstavljaju kao budućnost Srbije, još jednom su pokazali svoje mrziteljsko lice i svoje destruktivne namere da satru sve što je srpsko. Svima je jasno da je ovim blokaderskim nasilnicima došao kraj. Mi ćemo uz podršku našeg naroda nastaviti da čuvamo našu Maticu, naš jezik, tradiciju slavnu istoriju i našu otadžbinu. Živela Srbija! - istakla je Jovanović.

Poslanica SNS Staša Stojanović kaže da je ono čemu smo sinoć svedočili u Novom Sadu nedopustiv pokušaj da se politički aktivizam stavi iznad institucija koje traju dva veka.

- Najoštrije osuđujem svaki pokušaj prekidanja i ugrožavanja svečane akademije povodom 200 godina Matice srpske. Takav čin nije usmeren protiv pojedinaca, već protiv kulturnog i istorijskog nasleđa čitavog naroda.Svako ima pravo na politički stav i protest, ali niko nema pravo da ugrožava institucije od nacionalnog značaja, da preti, vrši pritisak ili pokušava da nametne silu kao argument - napisala je Stojanović i dodala:

Demokratija podrazumeva dijalog, a ne nasilje. Neslaganje nije problem, problem je pokušaj da se tuđe pravo na svečanost, tradiciju i identitet poništi silom. Srpske institucije se ne ruše. One se čuvaju. Živela Srbija

Poslanik Srpske napredne stranke Goran Milić kaže da pokušaj sprečavanja proslave 200 godina Matice srpske ispred Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu nije samo napad na jedan događaj, već napad na sam temelj naše kulture, pismenosti i nacionalnog bića.

​- ​Posebno je poražavajuće i za svaku osudu što su blokaderi svoju agresiju usmerili i na naše najviše crkvene velikodostojnike. Vređanje i napadi na Njegovu Svetost Patrijarha srpskog gospodina Porfirija i Njegovo Visokopreosveštenstvo Mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija predstavljaju vrhunac beščašća. Dok su se kroz istoriju granice menjale, Matica i Srpska pravoslavna crkva su ostale nepokolebljivi svetionici koji nas vezuju sa precima. Napad na njih je napad na stubove našeg opstanka. Nedopustivo je da se bilo koji politički interesi stavljaju iznad dva veka kontinuiteta i časti. Matica srpska je preživela ratove i okupacije, pa će preživeti i one koji ne poštuju ni svoju veru ni svoju kulturu - istakao je Milić.

​Podrška našoj Matici i našoj Crkvi! Da čuvamo ono što su nam dedovi ostavili u amanet i da ne dozvolimo gašenje svetla koje gori već dve stotine godina.

Poslanik SNS Nebojša Bakarec navodi da posle napada ustaša blokadera na Patrijarha Porfirija i Mitropolita Joanikija, više nema sumnje da je jedan od glavnih ciljeva blokadera - ukidanje SPC kao jednog od stubova srpskog društva, tradicije, snage i jedinstva.

- Istovremeni napad na Maticu srpsku je pokazao da blokaderi ustaše žele da ukinu Maticu srpsku, koja je proslavila 200 godina od osnivanja. Podsetiću, sinoćni nezakoniti skup ispred SNP su organizovali nacistička Studentska lista i fašistički Zborovi. Pod okriljem hrvatskih službi. Konačni cilj je Nezavisna država Vojvodina, koja bi postala deo Hrvatske. U toj novoj NDH, bi ukinuli SPC, Maticu srpsku, i sve srpske institucije - naveo je Bakarec.

Autor: S.M.