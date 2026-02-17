VUČIĆU I DANAS STIGLE ČESTITKE POVODOM DANA DRŽAVNOSTI: Pelegrini, Hercog i šeik Naser bin Hamad bin Isa Al Кalifa poželeli mir i prosperitet

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i danas je primio čestitke svetskih zvaničnika povodom Dana državnosti Republike Srbije, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Nacionalni praznik čestitao je predsednik Slovačke Republike Petar Pelegrini, koji je sa zadovoljstvom konstatovao da se odnosi između Slovačke i Srbije dinamično razvijaju na svim nivoima. „Veoma cenim što sam u decembru prošle godine imao priliku da boravim u zvaničnoj poseti Republici Srbiji, koja je potvrdila zajednički interes za dalji razvoj bilateralnih odnosa i jačanje našeg partnerstva“, naveo je predsednik Pelegrini i dodao: „U vremenu bez presedana kada je reč o regionalnim i globalnim izazovima, smatram da su međusobno razumevanje, poštovanje međunarodnog prava i efikasna saradnja na multilateralanom nivou ključni instrumenti u rešavanju zajedničkih pitanja“.

Čestitku je uputio i predsednik Države Izrael Isak Hercog, u kojoj se, između ostalog, kaže:

„Naše veze počivaju na strateškom partnerstvu i dijalogu o širokom spektru tema, kao i na vezama među ljudima. Na ličnom planu, ostajem duboko zahvalan na velikodušnom prijemu koji mi je Vaša zemlja priredila tokom moje posete u septembru 2024. godine. Naša saradnja će se u godinama koje dolaze dodatno produbljivati i radujemo se otvaranju Ekonomske misije u Beogradu ove godine. Štaviše, sa velikim zadovoljstvom očekujemo predstojeći EXPO 2027, i za nas je stvar i ponosa i privilegije što smo među državama učesnicama“, istakao je u svojoj čestitki predsednik Hercog.

Predsedniku Vučiću praznik je čestitao i šeik Naser bin Hamad bin Isa Al Кalifa, predstavnik Njegovog veličanstva kralja Bahreina za humanitarni rad, pitanja omladine i savetnik za nacionalnu bezbednost, uz iskrene želje za mir, prosperitet i dalji napredak naroda Srbije.

„Neka ovaj istorijski datum osnaži jedinstvo i zajedništvo, kao i veru u budućnost zasnovanu na stabilnosti, rastu i zajedničkim prilikama“, navodi se u čestitki šeika Nasera bin Hamada bin Ise Al Кalife.

Povodom obeležavanja Dana državnosti čestitke su uputili i predsednik Savezne Republike Somalije Hasan Šeik Mohamud, predsednik Islamske Republike Iran Masud Pezeškijan, predsednik Republike Nikaragve Danijel Ortega Savedra i kopredsednica Rozarija Muriljo, kao i predsednik Vlade Republike Jermenije Nikol Pašinjan.

Autor: Iva Besarabić