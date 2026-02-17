ANA BRNABIĆ O NOVOM NASILJU BLOKADERA U BEOGRADU: Blokaderi srušili ogradu, vest bi bila da su nešto izgradili, popravili, očistili, predložili (FOTO)

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić osudila je novo nasilje blokadera, koji su danas srušili ogradu oko parka Ušće u Beogradu.

"Bravo! Svaka čast! Blokaderi srušili ogradu. Vest bi bila da su nešto izgradili, popravili, očistili, predložili. A da su srušili i bili protiv nečega - to zaista više nije vest. Ovakve destruktivne uzaludnike svet video nije", navela je Ana Brnabić na društvenoj mreži "X".

Blokaderi su suršili ogradu oko dela ovog parka, gde je planirana izgradnja akvarijuma. Prethodno su blokirali Bulevar Nikole Tesle na Novom Beogradu.

Autor: Jovana Nerić