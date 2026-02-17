'REVOLUCIJU VEŠTAČKE INTELIGENCIJE NE SMEMO DA PROPUSTIMO' Vučić: Srećom na vreme smo počeli, moja zasluga je bila što sam to prepoznao

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić istakao je iz Indije da revoluciju veštačke inteligencije ne smemo da propustimo.

- Srećom na vreme smo počeli, moja zasluga je bila samo u tome što sam to prepoznao. Imamo najbolju infrastrukturu u ovom delu Evope, data centar u Kragujevcu je pravo remek delo. Treći superkompjuter do kraja godine stiže iz Francuske. Imaćemo uskoro za neki mesec mogućnost da recimo odemo u magnetnu rezonancu i dobijemo za 14. minuta najpreciznije rezultate. Mistar AI je izvanredan u stvaranju suverenog modela veštačke inteligencije, koristićemo srpski jezik za stvaranje suverenog modela, da sami hranimo podatke gde će svi podaci moći da se dobijaju na srpskom jeziku. Brzina je izuzetno bitna i kako ćemo to da uradimo. Pitanje je hlađenja dejta centara, prvo smo to radili vazduhom, sada vodom hladimo jer je potrebno snažnije hlađenje, mnogo više struje se traži - rekao je Vučić.

Autor: Jovana Nerić