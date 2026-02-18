TO JE UDAR NA SRBIJU! Jeremić o napadima blokadera na SPC i Maticu srpsku: Cilj im je da unište sve što je temelj državnosti

Urednik Informativne redakcije portala Pink.rs Predrag Jeremić ocenio je komentarišući nasilje blokadera u Novom Sadu i udar na Maticu Srpsku da je to udar na temelje naše državnosti, sa ciljem da se Srbija uruši.

- Svi oni koji su došli da obeleže dva veka Matice Srpske, došli su mirno. Ti ljudi koji bili sa druge strane su došli da prave nemire i da takve scene odlaze u javnost. Istini za volju sve što se događalo u poslednjih godinu dana je udar na Srbiju i nikako drugačije ne može da se posmatra - rekao je Jeremić.

Kako je dodao, očigledno je da su ih podstrekivali pojedini mediji opozicije.

- Mogli smo i da čujemo u njihovim emisijama za crkvene velikodostojnike da su govorili da su to bradate devojčice. Čuli smo i kako se pojedini obraćaju pogrdnim rečima prema gradnji crkve na Limanu. Njima ne treba taj stub srpstva - rekao je Jeremić.

Upozorio je da bi verovatno došlo do urušavanja srpske države kada Srpska pravoslavna crkva ne bi postojala u ovom obliku, što im je očigledno želja.

- Oni koji su uhvaćeni sa novcem, to sigurno nisu uzeli od roditelja da bi se finansirali. Novac je dobijen iz inostranstva sa ciljem slabljenja države i nikako drugačije to ne možemo posmatrati - naglasio je Jeremić.

On je podsetio da je vladiku Joanikija hapsila vlast u Crnoj Gori jer propagira srpstvo.

- Matica Srpska je najstarija u svetu, beleži 200 godina postojanja i kroz istoriju jedino ko je Maticu napadao su Hrvati, a sada vidimo šta se dešava u Novom Sadu. Slilčan scenario. Sve što je temelj države i državnosti treba uništiti jer će se lakše uništiti Srbija. Ja to drugačije to ne vidim. I naravno da će se narod tome suprotstvatiti - povukao je Jeremić.

Govoreći o formiranju vojnog saveza Hrvatska, Albanija i Priština, Jeremić je ocenio da takozvano Kosovo ne može papirološki da se progura u NATO, jer bi ga do sada sigurno primili.

- Čini mi se da je samo Mark Rute rekao: Pratimo situaciju na Blakanu - ukazao je Jeremić.

Ministar bez portfelja Đorđe Milićević je povodom incidenta u Novom Sadu crvena linija, reako da je kada je reč o ponašanju blokadera, nije pređena sada, nego mnogo ranije.

- I tada su napadali SPC, pokretali aktivnosti za gašenje naših svetinja...I tada sam rekao da to nije politika, već da oni mrze sve što je srpsko i da protiv toga moramo da se borimo - rekao je Milićević.

Podsetio je da se slična situacija dogodila pre godinu dana.

- Imamo istu matricu, imamo isti cilj. Ovo je udar na Maticu srpsku, državnost Srbije, SPC... Ako neko ne voli Maticu Srpsku i SPC taj ne voli ni srpsku državu - rekao je Milićević.

Autor: S.M.