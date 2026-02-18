Šok priznanje Jovane Gligorijević: Blokaderi nisu ni deca ni anđeli - jednog sam htela da ošamarim

Jovana Gligorijević, novinarka tajkunskog nedeljnika Vreme, otvoreno je priznala da njeni saborci blokaderi nisu ni deca, ni anđeli.

- Ovo, a i nisam blanko jer su "deca" i "anđeli" (nisu, evo večeras zamalo jednog da ošamarim), nego, brate, donosim odluke promišljeno: podržavam SL jer mislim da ima najveće šanse protiv nečastivog, a ne jer sam impresionirana i oduševljena - napisala je Gligorijevićeva na Iksu.

Ona je na ovaj način reagovala na objavu izvesne Mirjane, koja je razočarana pokušajem opozicije da sabotira blokadere.

- Na ulici sam 13g, kad god je neko pozvao. Šetala sa opozicijom. Glasala za Sašu, za Ponoša. Nije da sam nešto mnogo znala... Jbg nadala se. Sad će meni opozicija da drobi što sam blanko za SL! Bila sam i za vas blanko, tad vam nije smetalo! Tad nisam bila glupa! More mrš! - napisala je ona.

Ovo je još jedan dokaz u prilog teze o kojoj mesecima pišemo - između blokadera i opozicije iskopan je toliko dubok rov da nikave kozmetičke intervencije to prostu istinu ne mogu da sakriju.