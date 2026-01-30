ZELENSKI: Ni Moskva ni Kijev nisu izvodili udare na energetske ciljeve

AKTUELNO

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski danas je saopštio da ni Moskva ni Kijev nisu izvodili udare na energetske ciljeve posle sporazuma koji je inicirao Vašington o tome da se Rusija uzdrži od takvih napada.

"U svim našim regionima zaista nije bilo udara na energetske postrojenja od četvrtka uveče do petka", naveo je Zelenski u svom noćnom video-obraćanju, preneo je Rojters.

On je dodao da je Ukrajina spremna da se na recipročne načine uzdrži od udara, kao i da danas nije izvodila napade na ruske energetske objekte.

Zelenski je naveo da se Rusija angažovala na "preorijentaciji" svoje vojne aktivnosti, napadajući logistiku, poput železničkih čvorišta.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je juče da je ruski predsednik Vladimir Putin pristao da tokom sedam dana ne izvodi napade na Kijev i druge ukrajinske gradove zbog, kako je naveo, ekstremno niske temperature u regionu.

