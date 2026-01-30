KREMLJ PRISTAO NA TRAMPOVU MOLBU, ALI TU NEŠTO NE ŠTIMA: Rusija otkrila da li će bombardovati Kijev narednih nedelju dana!

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da je Rusijaprihvatila da se uzdrži od napada na Ukrajinu do 1. februara u skladu sa molbom američkog predsednika Donalda Trampa.

- Moskva je pristala na zahtev predsednika SAD Donalda Trampa da se uzdrži od udara na Ukrajinu do 1. februara kako bi se stvorili povoljni uslovi za pregovore. Govorimo o stvaranju povoljnih uslova za pregovore... Da, naravno, postojao je lični apel predsednika Trampa - saopštio je Peskov, prenela je agencija RIA Novosti.

Tramp je juče izjavio da je lično zamolio Putina da ne napada Kijev i niz drugih gradova u Ukrajini zbog ekstremne hladnoće u narednih nedelju dana.

Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država Stiv Vitkofrekao je da je u najnovijim pregovorima postignut značajan napredak u nastojanjima da se okonča rat u Ukrajini.

Govoreći o mogućem mirovnom sporazumu između Ukrajine i Rusije, Vitkof je na sastanku Kabineta otvorenom za javnost rekao da se "mnogo dobrih stvari" događa između dve strane koje razgovaraju o teritorijalnom sporazumu i da će se pregovori nastaviti iduće nedelje, prenosi CBS.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski zahvalio je sinoć Trampu na mogućnosti obezbeđivanja bezbednosti Kijeva i drugih ukrajinskih gradova tokom ekstremnog zimskog perioda.

Podsetimo, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da ne postoji zvanični sporazum o prekidu vatre između njegove zemlje i Rusije u vezi sa napadima na energetsku infrastrukuru.

Skaj njuz prenosi izjavu Zelenskog da je odluka o prekidu vatre, koju Ukrajina smatra više "prilikom" nego sporazumom u punom smislu, bila inicijativa koju su predložile SAD i lično predsednik Donald Tramp.

Autor: D.Bošković