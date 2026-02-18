RADOVANA KARADŽIĆA POTRESLA VEST O SMRTI LJILJANE: Prvi predsednik RS suprugu poslednji put video u Hagu

Vest da je preminula dr Ljiljana Zelen Karadžić, neuropsihijstar, supruga prvog predsednika Republike Srpske, dr Radovana Karadžića, koji je u engleskom zatvoru, na ostrvu Vajt, na jugu te zemlje, pogodila je mnoge ljude koji su je znali, ne samo njene najmilije.

I Radovan karadžić saznao je za smrt supruge Ljiljane.

- Čuo sam se s dr Karadžićem, jako ga je potresla vest o Ljiljinom upokojenju. Stavio je na stranu sve muke i nevolje kroz koje prolazi. Baš ga je zaboleo Ljiljin odlazak, utoliko pre što se nisu videli još od doba kada je bio u Hagu, gde su bile celodnevne posete, a sada su samo subotom i samo dva sata. Zamislite da se sa Pala "zapuca". U tu daljinu, a i celodnevna poseta u Hagu je prolazila, imali smo osećaj, kao kad udariš dlan o dlan. Duboko je svestan značaja Ljilje u svemu kroz što je prolazio i kćerke Sonje, ističući žal što ih nije valjano obezbedio pre nego što je morao da ode iz kuće - kazuje prijatelj Karadžića.

Autor: D.Bošković