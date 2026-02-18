Na novi sramotan potez Marinike Tepić protiv lidera SNS i savetnika predsednika za regionalna pitanja Miloša Vučevića oglasili su se ministarka Adrijana Mesarović, ministar Nemanja Starović i predsednica novosadske skupštine grada Dina Vučinić.

O skandaloznom potezu Marinike Tepić oglasila se potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović.

-Sve je rečeno o Mariniki Tepić bezbroj puta. I koliko god puta da se ponovi da je lažov, prevarant, preletačica i dezinformator - nije dovoljno. Jer sva ona nepočinstva i nedela koja je činila dok je bila vlast u ovoj zemlji moraju biti upamćena i urezana u svest građana Srbije. I sve to iz jednog prostog razloga - da nikada ona i njen šef, lopuža i tajkun Dragan Đilas, ne bi došli na vlast i još jednom urnisali ovu zemlju. Ovaj još jedan neuspeli pokušaj privlačenjea pažnje i bedni spin, neće proći. Nervoza je velika, a njena kulminacija je i ova krivična prijava protiv Miloša Vučevića. Kako će se slučaj završiti? Pa jedino onako kako i može, a to je pobedom istine i pravde i još jednim fijaskom osobe bez kredibiliteta i moralne ništarije Marinike Tepić. Miloš Vučević zna ko je i šta je, a znaju i građani Srbije. Rezultati njegovog rada su vidljivi od Novog Sada pa širom Srbije. Dostojanstvenost, čestitost, moral i rezultati su ono što Miloša Vučevića prati kroz ceo život. Ponosni smo što je na čelu Srpske napredne stranke i što sledeći politiku predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića na čelu sa njim, kreiraju politiku koja je podigla Srbiju, učinila je razvijenom i modernom zemljom, koja se svakim danom bori za njen dalji rast i razvoj i pobeđuje sve one pošasti poput Marinike Tepić, Dragana Đilasa i sličnim njima koji su ovu zemlju doveli do ruba propasti- stoji na Instagramu ministarke.

Још једна "афера" за верну публику луксембуршких медија и бацање новчића у фонтану жеља звану тужилаштво. А Густаво Петро и коке из Моровића још увек на слободи... https://t.co/RmDQn2drhu — Nemanja Starović (@nstarovic) 18. фебруар 2026.



Ministar za evropske integracije Nemanja Starović naglasio je na Iks nalogu da je ovo "još jedna "afera" za vernu publiku luksemburških medija i bacanje novčića u fontanu želja zvanu tužilaštvo".



- A Gustavo Petro i koke iz Morovića još uvek na slobodi- dodao je.

Dina Vučinić, predsednica Skupštine Grada Novog Sada, istakla je da "samoproglašena “vrhovna tužiteljka” Marinika Tepić danas još jednom pokazuje da njenim lažima nema kraja".

-Ona je danas uspela da slaže i samu sebe pa predsednika Srpske napredne stranke, Miloša Vučevića optužuje za događaje iz 2020. godine pa posle nekoliko minuta spominje 2024. godinu.

Takođe, Marinika spominje mlaznjak koji prima deset osoba, od toga tri člana posade ali Marinika je uspela u taj avion da spakuje i četiri porodice sa po nekoliko članova. Zanimljiva je Marinikina matematika, računa dobro samo kada Dragan plaća. Ovaj put se najviše oslanja na Zagorku, nada se da će joj Zagorka pomoći i da će reagovati. Najboljeg gradonačelnika Novog Sada, bivšeg ministra i premijera ne može da uprlja osoba koja petlja i laže sa kokoškama- napisala je Vučinić na Instagramu.

Autor: D.Bošković