LIDER SNS VUČEVIĆ BRUTALNO ODGOVORIO NA LAŽI MARINIKE TEPIĆ: Srbija se više nikada neće vratiti u vreme presuda bez suđenja!

Miloš Vučević, lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja, oglasio se na svom Instagram nalogu povodom najnovijih optužbi Marinike Tepić, ocenivši njene istupe kao nastavak politike neistina i pokušaj urušavanja pravne države.

Vučević je na početku istakao da su tvrdnje koje iznosi Tepićeva već prepoznatljiv obrazac njenog delovanja koji nema veze sa činjenicama.

- Dragi prijatelji, hteo bih u nekoliko rečenica da se osvrnem na ono što je danas gospođa Tepić iznela na jednoj od svojih konferencija i naravno ponovila, po ko zna koji put, lavinu neistina, optužbi, bez činjeničnog utemeljenja i sve ono što je karakteristično za nju. Mislim da nema potrebe da navodim sve njene „afere“ koje je tobože otkrila, a ustvari, u najgorem svetlu predstavila sebe i pokazala se kao potpuno nepouzdana osoba - rekao je Vučević.

On je dodao da se iza ovakve iracionalne retorike kriju unutrašnji sukobi unutar opozicionog bloka i borba za politički opstanak.

- Mogu da razumem donekle da se gospođa Tepić bori i protiv nastojanja blokadera, profesora i studenata, da ne dozvole da se kandiduje na sledećim izborima i da zbog toga mora da bude iracionalnija. Ali, ono što jeste zabrinjavajuće u svemu tome političar preuzima, ili pokušava da preuzme, ingerencije pravosudne, sudske vlasti, da ukine tužilaštvo, da ukinu sudove, da uvedu neke preke sudove. To je nešto je najbolji primer onoga u šta oni veruju - naglasio je on.

Lider SNS je podvukao da građani ne žele povratak u bezakonje i haos, posebno uoči velikog praznika Sretenja.

- Verujem da građani Srbije ne žele takvu Srbiju, da ne žele Srbiju koja bi bila bez zakona, bez reda, svakako bez morala. U susret velikom državnom i verskom prazniku Sretenju, verujem da ćemo svi smoći snage, ubeđen sam u snagu i volju naroda, Božiju pomoć, da Srbija se više nikad neće vratiti periodu propadanja kada su je ljudi poput Marinike Tepić i sličnih blokadera vodili, razarali i pljačkali - istakao je Vučević.

Na kraju svoje poruke, Vučević je čestitao praznik građanima, uz jasnu poruku da vreme prekih sudova pripada prošlosti.

- Da nam oni neće držati moralne pridike i da se neće više nikada u Srbiji dešavati ono što se dešavalo pre nekoliko decenija, suđenja bez suđenja, odbrana bez odbrane, preki sudovi, presude koje su donete pre nego što su i napisane. Srećan vam praznik, srećno vam Sretenje! Živela Srbija - zaključio je Miloš Vučević.

Autor: Dalibor Stankov