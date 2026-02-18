Ministarka Sofronijević obišla radove: Pruga do Ekspa gotova do kraja 2026. godine, uskoro nabavka devet novih vozova!

Pruga Zemun Polje – Aerodrom "Nikola Tesla" – Nacionalni stadion spremna do Ekspa 2027

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević obišla je danas radove na izgradnji pruge koja će u dužini od 18 kilometara povezati Zemun Polje, aerodrom "Nikola Tesla" i Nacionalni stadion u Surčinu i izjavila da svi radovi napreduju predviđenom dinamikom, kao i da se njihov završetak očekuje do kraja godine.

Sofronijevićeva je rekla da će u periodu od novembru do marta biti nabavljeno od Kine devet vozova za tu realaciju, kao i da će sve biti spremno za saobraćaj do izložbe Ekspo 2027.

Reč je o nabavci devet elektromotornih vozova za brzine od 120 kilometara na čas.

Ministarka je podsetila da se pruga od Nacionalnog stadiona gradi u okviru priprema za međunarodnu specijalizovanu izložbu Ekspo 2027, na kojoj se očekuje veliki broj posetilaca i istakla da će građani vozom moći za samo 15 do 20 minuta da budu u centru Beograda.

Na izgradnji pruge svakodnevno je angažovano više od 500 ljudi, među kojima je oko 200 inženjera.

Do centra grada za manje od 20 minuta

Na samoj trasi biće šest objekata od čega su četiri mosta, jedan vijadukt i jedan nadvožnjak.

- Postavljene su šine i pragovi na 4,3 metra. Kada smo dolazili imali smo priliku da vidimo i završne radove na mostu preko autoputa. Ni u jednom trenutku saobraćaj na autoputu nije bio zaustavljan, a evo radovi se za mesec dana završavaju u potpunosti i na tom mostu - rekla je ministarka Sofronijević.

Kako je rekla, naši građani će imati priliku da se voze udobno od Nacionalnog stadiona do stanice Zemun Polje.

- Međutim, ovaj projekat ne znači samo udobnost i sigurnost. Izgradnjom ove pruge, naši građani i svi oni koji dođu u Beograd, biće za 15 do 20 minuta u centru grada - istakla je Sofronijević.

To, kako kaže, pozicionira Beograd kao jednu od retkih lokacija, koja u ovom delu Evrope, ima direktnu vezu aerodroma sa centrom grada.

- Procena naših stručnjaka jeste da će se po izgradnji ova pruga prevoziti 10.000 putnika dnevno, odnosno 3,5 miliona na godišnjem nivou - rekla je Sofronijevićeva Tanjugu, a preneli su mediji.

U pitanju je regionalna, dvokolosečna i elektrificirana pruga, projektovana za brzine do 120 kilometara na sat.

Pruga od Zemun Polja do aerodroma "Nikola Tesla" dugačka je 11 kilometara, a od aerodroma do Nacionalnog stadiona sedam kilometara.

Pruga će imati ukupno dve stanice: Zemun Polje i Nacionalni stadion, kao i tri stajališta: Singidunum, Aerodrom i Surčin.

Cilj izgradnje ove pruge jeste povezivanje Beograda i magistralne pruge za velike brzine u stanici Zemun Polje sa aerodromom "Nikola Tesla" i Nacionalnim stadionom u Surčinu uz izgradnju infrastrukturnih kapaciteta, kako bi se poboljšali kvalitet i konkurentnost železničkog saobraćaja.

Vrednost projekta iznosi 188 miliona evra, a po završetku građevinskih radova sledi period sertifikacije i puštanje u saobraćaj.

Projekat je startovao 2024. godine, a glavni izvođač radova je Powerchina International Group Limited.

Specijalizovana izložba Ekspo biće održana u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine.

Teme izložba je "Igraj za čovečanstvo - sport i muzika za sve", a očekuje se više od četiri miliona posetilaca.

Učešće na Ekspu do sada je potvrdilo više od 130 zemalja.

Autor: D.Bošković