Vučić se sastao sa predsednicom Indije: Razgovarali o proširenju saradnje dve zemlje u brojnim oblastima (VIDEO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Nju Delhiju sa predsednicom Republike Indije Drupadu Murmu, sa kojom je razgovarao o proširenju saradnje dve zemlje u brojnim oblastima.

- U okviru posete Indiji imao sam odličan i prijateljski sastanak sa predsednicom Indije o proširenju naše saradnje u brojnim oblastima. Gostoprimstvo i spremnost za dalji razvoj međudržavnih odnosa još jednom potvrđuju duboko poštovanje i prijateljstvo koje Srbija i Indija neguju već decenijama - naveo je Vučić na Instagramu.

Dodao je da je razgovarano o jačanju ekonomskih veza, povezivanju naših privreda, promociji investicija, kao i o mogućnostima da saradnju u oblasti inovacija, tehnologije i obrazovanja podignemo na viši nivo.

- Posebno cenim iskrenu podršku i spremnost da unapredimo partnerstvo u vremenu u kojem se razvoj sve više oslanja na znanje, napredne tehnologije i digitalnu transformaciju - istakao je Vučić.

Izrazio je zahvalnost predsednici Murmu na izrazima poštovanja prema Srbiji i razumevanju naših nacionalnih interesa.

- Ovaj susret potvrđuje zajedničku posvećenost miru, stabilnosti i razvoju, ne samo naših država, već i šireg međunarodnog okruženja. Nastavljamo da gradimo odnose zasnovane na uzajamnom poštovanju i poverenju, otvarajući nove prilike za naše građane i naše privrede - izjavio je Vučić.

Predsednik Srbije danas je učestvovao na Samitu o veštačkoj inteligenciji koji se održava u Nju Delhiju, a u sredu se sastao sa premijerom Indije Narendrom Modijem.

Autor: Pink.rs