VAŽNE VESTI ZA SRBIJU! Vučić: Indija potvrdila učešće na EKSPU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsednikom Vlade Indije Narendrom Modijem u Nju Delhiju, u njegovoj rezidenciji.

- Zadovoljan sam sastankom sa najmoćnijim čovekom indijskog podkontinenta predsednikom Indije Narendrom Modijem i imam jednu veliku vest za građanje Srbije. Indija je bila jedna od država koja nije potvrdila učešće na Ekspu, danas je potvrđeno da će učestvovati - rekao je odmah na početku.

Kako je rekao, dogovorena saradnja sa Indijom i to u brojnim sektorima - od veštačke inteligencije, preko bezbednosti do poljoprivrede i drugih industrijskih grana.

- Mislim da možemo mnogo da postignemo. Tako da smo i tu ostvarili moguće dalje saradnje - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao i da danas ima važan sastanak s Kristalinom Georgijevom: "Sa zadovoljstvom očekujem razgovor sa njom! Sastaću se i sa investitorom iz Nepala o fabrici nudli u Rumi".

Predsednik Srbije je poručio da je razgovarao sa nekoliko potencijalnih investitora koji bi došli u Srbiju, pa naglasio da predstoji još razgovora.

- Mi smo jedna od 12 zemalja koja ima svoj štand na tom samitu veštačke inteligencije. Treći superkompjuter stiže do kraja marta, gradimo na toj infrastrukturi. Moramo da radimo na struji i radimo na struji - kazao je.

Dodao je da očekuje i dosta starapova koji će nakon sastanaka i zbog Ugovora o slobodnoj trgovini doći u našu zemlju.

Vučić je, uoči današnjeg bilateralnog susreta, rekao da će imati izuzetno značajan razgovor sa Modijem, a da će tokom posete Indiji razgovarati i sa brojnim svetskim liderima.

"To je moj drugi formalni susret na teritoriji Indije sa njim (Modijem). Imaćemo sastanke i sa, verujem, francuskom kompanijom za veštačku inteligenciju, Mistra Lejaj. Imaćemo svečanu večeru, gde ću razgovarati sa brojnim evropskim i svetskim liderima, mislim da će biti oko 18 ili 19 predsednika i premijera koji dolaze. Tu ih je šest ili sedam sa evropskog kontinenta. Znam za Micotakisa (Kirijakos, premijer Grčke) i za Makrona (Emanuela, predsednika Francuske)", rekao je Vučić.

Modi je, uoči današnjeg susreta, na društvenim mrežama ponovo podelio autorski tekst koji je za ugledni indijski magazin "Indijan ekspres" napisao predsednik Vučić.

Modi je, ovoga puta na mreži X, uz Vučićev tekst "Samit o veštačkoj inteligenciji stavlja Indiju u centar globalnog diskursa", danas objavio i zajedničku fotografiju sa predsednikom Vučićem.

"Lep članak predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, u kojem govori o veštačkoj inteligenciji (AI), naravno, ali istovremeno ističe svoju naklonost prema Indiji, korake Indije u oblasti AI i snažne odnose Indije i Srbije", naveo je Modi u današnjoj objavi.

Premijer Indije je i juče na svojoj aplikaciji podelio Vučićev autorski tekst za indijski list, kao i fotografiju sa njim.

Predsednik Vučić je u tekstu pisao o odnosima dve zemlje, ali i o Samitu o uticaju veštačke inteligencije (AI) koji se održava u Nju Delhiju i pristupu Indije AI.

Vučić će u četvrtak imati bilateralni sastanak sa predsednicom Indije Drupadi Murmu, a učestvovaće i na Samitu o veštačkoj inteligenciji koji se održava u kongresnom centru Bharat Mandapam.

Odnosi Srbije i Indije, koji su bazirani na bliskom vezama uspostavljenim u danima osnivanja Pokreta nesvrstanih zemalja, su veoma dobri i prijateljski.

Dve zemlje su 2023. godine proslavile 75. godišnjicu od uspostavljanja diplomatskih odnosa.

Indija podržava teritorijalni integritet i suverenitet Srbije i nije priznala jednostrano proglašenu nezavisnost tzv. Kosova, a takođe je glasala protiv prijema Prištine u UNESCO 2015. godine.

Dve zemlje dele slične stavove po mnogim globalnim pitanjima i podržavaju se međusobno na međunarodnim forumima.

U Srbiji posluju 252 indijske kompanije, a 3.200 srpskih firmi uvozi iz Indije, dok srpske kompanije izvoze u Indiju niz artikala.

Prema podacima ambasade Indije u Srbiji, ukupna trgovina između dve zemlje u periodu od januara do septembra 2025. godine iznosila je 365,7 miliona američkih dolara.

Tokom 2025. godine ministri i ambasadori Srbije i Indije isticali su visok nivo političkog dijaloga i prijateljskih odnosa, uz planove za intenziviranje poseta i saradnju u više oblasti.

Vučić je u januaru 2017. godine, kada je bio premijer Srbije, prvi put boravio u Indiji, kada je učestvovao na samitu "Vibrant Gujarat Global Summit" i imao sastanak sa premijerom Indije Narendrom Modijem.

