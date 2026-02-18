AKTUELNO

Politika

VUČIĆ SA MODIJEM: Želimo sa Indijom da produbimo ekonomsku razmenu i podstaknemo nove investicione projekte

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/Buducnostsrbijeav ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Nju Delhiju sa predsednikom Vlade Republike Indije Narendrom Modijem sa kojim je obavio izuzetno sadržajan, veoma prijateljski i produktivan sastanak.

- Posebnu pažnju posvetili smo saradnji u oblasti veštačke inteligencije, digitalne transformacije, farmaceutske industrije, obrazovanja i razmene stručnjaka - napisao je Vučić na instagram profilu Budućnostsrbijeav i dodao:

- Istakao sam da Srbija vidi Indiju kao pouzdanog i strateški važnog partnera u Aziji, te da želimo da produbimo ekonomsku razmenu i podstaknemo nove investicione projekte. Verujem da zajedničkim radom možemo dodatno da osnažimo veze naših država i otvorimo novo poglavlje saradnje u vremenu brzih globalnih promena.

- Uoči otvaranja @indiaaiimpactsummit2026 , poručio sam da Srbija sa Indijom želi da intenzivira saradnju posebno u oblastima informacionih tehnologija, inovacija i digitalne transformacije, jer verujemo da zajedno možemo da stvorimo održive investicije i podstaknemo rast na obostranu korist. Uveren sam da je naša zemlja na pravom putu da svojim mladim talentima i inovativnim pristupima doprinese globalnim naporima u oblasti veštačke inteligencije i tehnologije - rekao je Vučić i dodao:

- Iskoristio sam priliku da premijera Modija pozovem da poseti Srbiju, kako bismo nastavili započeti dijalog i dodatno konkretizovali projekte od zajedničkog interesa. Verujem da bi takva poseta dala snažan podsticaj daljem produbljivanju naših bilateralnih odnosa.

#Aleksandar Vučić

#Indija

#Narendra Modi

#Sastanak

#Srbija

POVEZANE VESTI

Politika

VAŽNE VESTI ZA SRBIJU! Vučić: Indija potvrdila učešće na EKSPU

Politika

'Sa prijateljima je sve lakše' Vučić se sastao sa Orbanom u Davosu: Razgovarali smo i o pitanjima energetske bezbednosti, ali i o drugim planovima na

Politika

'MNOGO SAM SREĆAN ŠTO SAM IMAO PRILIKU ZA KRATAK I SRDAČAN SUSRET' Vučić u Davosu razgovarao sa predsednikom Uzbekistana (FOTO)

Politika

Vučić sa Madbulijem: Odličan sastanak sa premijerom Egipta, razgovarali smo o novim projektima

Politika

VUČIĆ SE SASTAO SA PREDSEDNIKOM VLADE BAVARSKE: Odličan i prijateljski razgovor o investicijama i jačanju veza između Srbije i Bavarske

Politika

VUČIĆ SE SASTAO SA PETROM FIJALOM: Sa premijerom Češke razgovarao je o mnogim važnim temama