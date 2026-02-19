Đurić: Jačamo saradnju sa Malavijem, nastavljamo politiku prijateljstva sa zemljama Afrike

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas nakon sastanka sa ministrom inostranih poslova i međunarodne saradnje Malavija Džordžom Tapatulom Čapondom da je sa ovom zemljom dogovoreno jačanje ekonomske saradnje, kao i da Srbija nastavlja jugoslovensku politiku održavanja i izgradnje prijateljstva sa zemljama i narodima Afrike.

"Mi se nadamo i očekujemo da će naše kompanije biti prisutnije u Malaviju i sa investicijama i sa konkretnim oblicima saradnje, kroz projekte u oblasti rudarstva i energetike, u oblasti poljoprivrede, u ovoj zemlji koja ima velike poljoprivredne potencijale, gde želimo da damo doprinos rastu i razvoju ovog sektora u Malaviju, ali želimo da stvorimo i nove mogućnosti za naše kompanije", rekao je Đurić na zajedničkoj konferenciji za medije sa Čapondom.

On je naveo da je Malavi prijateljska zemlja sa kojom Srbija ima višedecenijske odnose koji sežu još u doba osnivanja Pokreta nesvrstanih.

"Danas, kada Srbija uveliko svojim kapacitetima, ponovo ima snage da ostvaruje saradnju sa zemljama koje dele iste vrednosti, a nalaze se na afričkom kontinentu, sa ponosom mogu da kažem da Srbija nastavlja jugoslovensku politiku u domenu održavanja i izgradnje prijateljstva sa zemljama i narodima Afrike. Mi smo država koja ima i zvaničan praznik, dan Afrike, 25. maj i veoma se ponosimo na to što naša istorija odnosa sa afričkim kontinentom potpuno odudara od onoga što je tipična evropska politika po ovom pitanju", rekao je Đurić.

Dodao je da su dve zemlje pokazale spremnost za produbljivanje saradnje.

"Posebno želim da se zahvalim dragim prijateljima i gostima iz Republike Malavi za podršku Republici Srbiji u pitanjima koje su za nas od najvećeg mogućeg značaja i za podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu naše zemlje", rekao je Đurić.

Naveo je da je Srbija spremna da pruži svoja iskustva, stručna znanja i tehničku podršku kako bi doprinela razvoju i ostvarivanju vizije "Malavi 2063", što je razvojna vizija koju su doneli predsednik Malavija i nova vlada.

"Danas smo dogovorili i jačanje saradnje u obrazovnoj sferi, te da će Srbija ponuditi dodatne stipendije u okviru programa 'Svet u Srbiji' i nadamo se da ćemo uskoro moći da ugostimo 10 studenata iz nama prijateljskog Malavija na našim univerzitetima, koji će postati najbolji mogući most razumevanja i saradnje između naše dve zemlje", rekao je Đurić.

Naveo je da je izrazio zadovoljstvo zbog činjenice da je Malavi potvrdio učešće na izložbi Ekspo 2027. dodajući da su do sada učešće potvrdile 134 zemlje.

Šef diplomatije Malavija Čaponda izjavio je da su nakon sastanka sa Đurićem dodatno ojačani odnosi između dve zemlje.

"U proteklih godina, naši odnosi su osnaženi kroz redovne angažmane i posete na visokom nivou između dve prestonice. Takođe smo unaperdili naše odnose tako što smo unapredili saradnju u mnogim oblastima, uključujući obrazovanje, poljoprivredu, bezbednost, sport, nauke, oblast pripremljenosti u slučaju katastrofa", rekao je Čaponda.

Dodao je da će sutra potpisati memorandume o razumevanju u oblasti poljoprivrede i obrazovanja sa resornim ministrima u Vladi Srbije.

"Malavi se posvećuje osnaživanju odnosa sa Srbijom i saradnje sa Srbijom, kako na bilateralnom tako i na multilateralnom nivou. Smatramo Srbiju potencijalnim ekonomskim partnerom i stoga pozivamo vas, ministre, da posetite Malavi. Mi pozivamo takođe i biznismene i poslovne ljude da dođu u Malavi i da tamo posluju u situaciji win-win. Imamo rudne resurse koje se mogu koristiti. Možemo imati takođe koristi od vašeg znanja u oblasti poljoprivrede, naročito u oblasti poljoprivredne mehanizacije", rekao je Čaponda.

Dvojica ministara su danas potpisali Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Srbije i Ministarstva inostranih poslova Malavija o političkim konsultacijama, koji će omogućiti redovno usaglašavanje i razmenu iskustava o situaciji u regionima u kojima se nalaze dve zemlje.

Autor: Marija Radić