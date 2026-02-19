Čadež: Nacionalni jezički model za AI u privredi biće gotov pre Ekspa 2027

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež izjavio je danas u NJu Delhiju, na paviljonu Srbije na AI EXPO u okviru Samita o veštačkoj inteligenciji, da će nacionalni LLM - veliki jezički model koji je neophodan za punu primenu veštačke inteligencije za srpsku privredu biti gotov pre izložbe Ekspo 2027.

"Dosta toga su naši inženjeri uradili i Kancelarija za IT i sigurni smo i pre Ekspa 2027 da ćemo imati nacionalni LLM. Nacionalni LLM zapravo znači da svaka firma bilo ona velika mala ili srednja može da koristi veštačku inteligenciju za unapređenje svojih poslovnih procesa, proizvodnih procesa, za lakše poslovanje, za bolju predikciju poslovanja", rekao je Čadež koji je deo državno-privredne delegacije koju u radnoj poseti Indiji predvodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Čadež je rekao da je trenutno najveći trend u AI prelazak sa globalnog korišćenja AI na nešto što je lokalizovani AI koji je primenjiv i u industriji, državnoj upravi, zdravstvu i sudstvu.

"To je ono što je jedino moguće ukoliko imate suverenost i ako su podaci kod vas. I ukoliko je vaš model napravljen od vašeg znanja i vašeg jezika. To je ono što mi sada radimo i veoma sam zadovoljan da smo prošle nedelje posle uspešnih sastanaka u Parizu sa kompanijama eBull koji nabavlja novi superkompjuter za Srbiju i kompanijom Mistral koja je u ovoj oblasti jedna od četiri najvećih na svetu, a jedina evropska koja ima tako veliki model da može zajedno sa nama da radi na nacionalnom LLM-u, na velikom medijskom modelu. I to je ono na šta smo posebno ponosni. Dakle, ta vrstu konkurentnosti koju dobijamo je ogromna", rekao je Čadež.

Kako je rekao, važno je što se danas i predsednik Vučić video sa sa Arturom Menšom koji je osnovao Mistral.

"Koji je praktično glavni mastermind Mistralovog znanja i napravili smo jednu jako dobru stratešku saradnju. Uskoro će Artur Menš doći i u Beograd. Naši timovi inženjerski već u ponedeljak imaju prve sastanke da krenu u razvoj srpskog LLM-a", naveo je Čadež.

Istakao je da ćemo dobiti preko LLM-a bolju konkurentnost pre mnogih drugih.

"Možda ćemo biti druga ili treća zemlja u Evropi koje će to imati, zato što imamo razvoj u poslednjih deset godina i mogućnost da to uradimo, jer imamo infrastrukturu. Dakle, od državnog Data centra, koja je zaista state of the art, do superkompjutera. Dakle, dva i evo treći koji dolazi. Treniranje nacionalnog LLM-a će se raditi već na postojećim GPU-ima, dakle, na drugom superkompjuteru, a treći će im biti instaliran, na njemu će praktično biti inference, to jest on će vrteti, kako mi to kažemo, taj model koji će moći onda da se implementira u svaku kompaniju i u državnu upravu", istakao je Čadež.

On je istakao da je nacionalna suverena AI platforma nešto što malo zemalja na svetu ima.

"I Mistral se upravo i zainteresovao se za Srbiju zato što je rekao - pa vi imate infrastrukturu, mi imamo već saradnju međudržavnu - hajde da napravimo zajedno nešto što će biti posebno i što će biti praktično primer šta znači suverena AI za sve ostale zemlje i ne samo u Evropi nego u celom svetu", rekao je Čadež.

Nacionalni paviljon Srbije predstavlja „Koncept suverena AI Srbija“, koji pokazuje kako je Srbija, kroz dugoročnu strategiju digitalnog razvoja, izgradila institucionalne, infrastrukturne i ljudske kapacitete za razvoj suverenog sistema veštačke inteligencije, što predstavlja retkost i među znatno većim državama.

Samit „India AI Impact Summit 2026“ održava se od 16. do 20. februara u Nju Delhiju i okuplja političke lidere, predstavnike vodećih tehnoloških kompanija, istraživače i donosioce odluka iz celog sveta, sa ciljem jačanja globalne saradnje i odgovorne primene veštačke inteligencije u službi društva i ekonomskog razvoja.

Autor: Marija Radić