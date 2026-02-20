Vučić danas sa generalnim direktorom Direktorata Evropsle komisije za susedstvo i pregovore Kopmanom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas u Beogradu sa generalnim direktorom Direktorata Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju, Gertom Janom Kopmanom, potvrdila je Služba za saradnju s medijima Predsednika.

Ovaj sastanak predstavlja nastavak intenzivnih diplomatskih aktivnosti Srbije. Predsednik je ranije najavio dolazak visokih evropskih predstavnika kao ključnu tačku pre nego što nastavi svoju turneju po svetskim centrima moći.

Od Brisela do Nju Delhija i Astane

Agenda predsednika Vučića u narednim danima je popunjena važnim bilateralnim susretima:

Danas: Razgovori sa evropskim zvaničnicima o procesu proširenja i saradnji sa EU.

Sutra: Odlazak u Indiju na prestižni Samit o veštačkoj inteligenciji, gde je planiran bilateralni sastanak sa premijerom Narendrom Modijem.

Nakon Indije: Zvanična poseta Kazahstanu, čime se zaokružuje krug razgovora sa ključnim partnerima na Istoku i Zapadu.

Ovaj niz sastanaka jasno ukazuje na nastojanje Srbije da balansira evropske integracije sa jačanjem veza sa najbrže rastućim ekonomijama sveta i tehnološkim liderima.

Autor: Dalibor Stankov