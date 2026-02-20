LICEMERJE BEZ GRANICA: Šolak i ekipa uzeli 1,5 MILIJARDI EVRA od prodaje medija, a sad im je Vučić kriv što ih novi vlasnik menja!

Dok se Dragan Šolak i njegovi pajtosi kupaju u milionima koje su dobili prodajom svojih medija, javnosti pokušavaju da proture najgnusnije laži!

Neverovatna šema prevare isplivala je na površinu: vrednost SBB-a, Net TV Plusa i Sportkluba procenjena je na neverovatnih 1,5 milijardi evra, a sav taj novac završio je u njihovim džepovima!

Umesto da objasne kako su došli do ovog bogatstva, oni bestidno upiru prstom u predsednika Aleksandra Vučića, optužujući ga za sopstvene poslovne poteze. Portal N1 je danas lansirao suludu tezu da ih država "ukida", iako je svakome jasno da je novi većinski vlasnik taj koji uvodi promene u firme koje je pošteno platio Šolakovoj ekipi.

Ugovori crno na belo!

Kurir je imao uvid u dokumentaciju koja razotkriva ovu bestidnu igru. Podaci su šokantni:

- SBB prodat za vrtoglavih 875.000.000 evra!

- NET TV prodat za neverovatnih 617.000.000 evra!

- Sport Klub zaokružio cifru sa još 10.000.000 evra!

Dok su delili plen od milijardu i po evra, istovremeno su optuživali Srbiju za "diktaturu". Na ove nebulozne optužbe reagovala je i predsednica Skupštine Ana Brnabić, koja je jasno poručila: "Oni prodali, oni uzeli ogromne pare, a Aleksandar Vučić im je kriv!"

Očigledno je da kampanja laži nema granica, ali papiri ne lažu – dokazali su da im je jedini cilj profit, a ne sloboda medija!

Autor: Dalibor Stankov