'Vučić je kriv što je Šolak prodao svoje medije?!? Oni prodali, oni uzeli ogromne pare...' Brnabić reagovala na pisanje N1

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na tekst sa portala N1 pod naslovom "Šta je predsednik Srbije tražio u vezi sa UM medijima i zašto je to važno danas", pitajući kako je to predsednik Srbije Aleksandar Vučić kriv što je Dragan Šolak prodao svoje medije.
- Vučić je kriv što je Šolak prodao svoje medije?!? Oni prodali, oni uzeli ogromne pare, a @avucic je kriv što su prodali i što sada valjda većinski vlasnik, isti onaj kome su te medije prodali, hoće da menja nešto u svojim medijima koje je kupio? To što u njihovim pričama nema nikakvog smisla ni logike njima nikada nije smetalo da vode kampanju. I mesecima već vode kampanju kako Vučić hoće da ih ugasi. Isti onaj Vučić koji im je omogućio da dođu u Srbiju, da rade u Srbiji, pa čak i da ne poštuju zakone Srbije već da nam se predstavljaju kao luksemburški mediji - napisala je Brnabić na društvenoj mreži X i dodala:
Kakve veze Vučić ima sa poslovnom transakcijom između dve privatne firme? Nikakve. Ali je i kriv i odgovoran! Kakve sumanute, ali maestralne manipulacije. Ja prodam svoju kuću. Pera je kupi. Ja uzmem pare, ali neću da se iselim iz kuće. I ko je kriv što Pera hoće da me iseli i da se useli u kuću koju je kupio od mene? Pa – Vučić.
