'Vučić je kriv što je Šolak prodao svoje medije?!? Oni prodali, oni uzeli ogromne pare...' Brnabić reagovala na pisanje N1

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na tekst sa portala N1 pod naslovom "Šta je predsednik Srbije tražio u vezi sa UM medijima i zašto je to važno danas", pitajući kako je to predsednik Srbije Aleksandar Vučić kriv što je Dragan Šolak prodao svoje medije.

- Vučić je kriv što je Šolak prodao svoje medije?!? Oni prodali, oni uzeli ogromne pare, a @avucic je kriv što su prodali i što sada valjda većinski vlasnik, isti onaj kome su te medije prodali, hoće da menja nešto u svojim medijima koje je kupio? To što u njihovim pričama nema nikakvog smisla ni logike njima nikada nije smetalo da vode kampanju. I mesecima već vode kampanju kako Vučić hoće da ih ugasi. Isti onaj Vučić koji im je omogućio da dođu u Srbiju, da rade u Srbiji, pa čak i da ne poštuju zakone Srbije već da nam se predstavljaju kao luksemburški mediji - napisala je Brnabić na društvenoj mreži X i dodala:

Kakve veze Vučić ima sa poslovnom transakcijom između dve privatne firme? Nikakve. Ali je i kriv i odgovoran! Kakve sumanute, ali maestralne manipulacije. Ja prodam svoju kuću. Pera je kupi. Ja uzmem pare, ali neću da se iselim iz kuće. I ko je kriv što Pera hoće da me iseli i da se useli u kuću koju je kupio od mene? Pa – Vučić.
