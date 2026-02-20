Maričić: Dok predsednik Vučić uvodi AI u Srbiju, profesori-blokaderi crtaju šeme na papiru

„Dok predsednik Aleksandar Vučić učestvuje na najvećem svetskom sajmu veštačke inteligencije u Indiji i planira izgradnju novih data centara kao nacionalne platforme za razvoj AI i novih gasnih elektrana koje će ih napajati strujom, naša „akademska elita“ svoju prirodnu inteligenciju koristi da čaršijske priče iz privatnog života protivnika njihovog zgubidanjenja oslikava na hamer-papiru“, saopštio je Vladica Maričić.

Član Gradskog odbora SNS Niš i zamenik predsednika Skupštine grada Niša, Vladica Maričić, na konferenciji održanoj u Srpskoj naprednoj stranci osudio je akciju profesora okupljenih oko takozvanog Slobodnog univerziteta u Nišu, poznatog i kao akademski plenum. On je istakao da oni u stilu Ilije Čvorovića crtaju šeme i prave teorije zavere, targetirajući sve one koji ne misle isto kao i oni i zbog toga im predstavljaju problem da bez izbora dođu na vlast u Srbiji.

„Smetalo im je kada smo ih nazivali zgubidanima, a sada, po šemi koja je izgleda najveći doprinos koji svojim intelektualnim naporom mogu da daju, vidimo da smo ih i tim nazivom precenili“, izjavio je Maričić. On se zapitao kako drugačije nazvati ljude koji u prvi plan ističu svoja naučna i izborna zvanja, a kao svoj naučni doprinos daju šemu na kojoj ljude povezuju po tome ko se s kim okumio, družio, sarađivao ili viđao tokom studiranja. Maričić je zatražio da javnost sazna koliko je profesora radilo na ovom doprinosu i da li su na njemu radili u radno vreme, za koje su plaćeni iz budžeta.

Maričić je rekao i da nije uplašen zbog objavljivanja te šeme, ni lično, iako se njegovo ime našlo na njoj, niti za SNS i vladajuću većinu, jer građani očekuju planove i program za razvoj zemlje, a ne crtanje po papiru. Izrazio je zabrinutost jedino za znanje studenata kojima ti ljudi predaju lekcije za budućnost, uporedivši njihovo delovanje sa „balkanskim špijunima“ iz dela Dušana Kovačevića, naglasivši da je zabrinjavajuće što se tim radnjama bave ljudi koji godinama primaju platu od srpskog društva.

„Optužujem univerzitetske nastavnike i saradnike okupljene oko tog njihovog slobodnog univerziteta, kao i pojedine prosvetne radnike iz srednjih i osnovnih škola, da su najodgovorniji za izgubljenu godinu života naše dece“, istakao je Maričić. On je zaključio da tim krugovima, kojima ne smeta Picula, smeta sve ono što nosi pridev – srpsko, a naročito osnivanje Fakulteta srpskih studija.

Maričiću je sporno i korišćenje termina „slobodni univerzitet“, jer su takve institucije istorijski osnivali proterani profesori koji su se odricali privilegija. Nasuprot tome, u Nišu taj naziv koriste oni koji su sami blokirali svoje fakultete, pretvarajući ih u opštinske odbore za svoje političke ambicije, a potom protestovali protiv države koja im nije isplaćivala deo plate koji im zbog nerada nije ni sledovao.

Autor: Dalibor Stankov