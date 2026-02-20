Mali sa građanima Bora o daljem napretku okruga: Gradimo i razvijamo celu Srbiju (VIDEO)

Ministar finansija Siniša Mali je, zajedno sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, u poseti Borskom okrugu.

- Ovaj vikend provodimo na istoku Srbije! Prva stanica - Grad Bor. 😀 Razgovaramo sa građanima o svim važnim pitanjima za Borski okrug, i zaista mi je čast što sam, zajedno sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem @buducnostsrbijeav dobio priliku da razgovaram sa meštanima Bora i da čujem njihove predloge, sugestije, ideje kako da od Bora, ali i cele Srbije napravimo još bolja mesta za život - objavio je ministar Mali na Instagramu i dodao:

Nezaobilazna tema u svim lokalnim samoupravama uvek je dalja izgradnja i rekonstrukcija saobraćajne infrastrukture, kako putne, tako i železničke, te izgradnja nedostajuće vodovodne i kanalizacione mreže. Tu su i pitanja koja se odnose na borske rudnike, kao i na jačanje energetske infrastrukture.

- Što se tiče projekata u Boru, tu su izgradnja nove bolnice, zatim nove toplane, izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u okviru projekta „Čista Srbija“, izgradnja sportskog kompleksa. Planirani su i rekonstrukcija primarne vodovodne mreže, rekonstrukcija sportskog centra „Bobana Momčilović Veličković“, regionalni tehnološki park, dalja rekonstrukcija saobraćajne infrastrukture koja obuhvata kolovoze, trotoare i parkinge u seoskim i gradskim mesnim zajednicama naveo je Mali.

Kako kaže, ponosni su koliko se Bor promenio i napredovao poslednjih godina.

- Budžet Grada Bora je 2012. godine iznosio 1,5 milijardi dinara, a u 2025. godini je iznosio 13,9 milijardi dinara. Kada su u pitanju prosečne zarade u Boru, one su 2012. godine iznosile 428 evra, dok je u novembru 2025. godine prosečna zarada u Boru bila iznad hiljadu evra, tačnije 1.059 evra. Istovremeno, broj nezaposlenih je smanjen sa 6.209 u 2013. godini na 2.296 u 2025. godini - kazao je Mali i dodao:

Nastavljamo politiku koja na delima pokazuje da nam je svaka opština u Srbiji važna, kao i svaki grad. Dalje gradimo Bor, gradimo istok naše zemlje, gradimo i razvijamo celu Srbiju.

