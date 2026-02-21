BLOKADERSKA MRŽNJA NE POZNAJE GRANICE: Osuda skandalozne i sramne objave blokaderske novinarke Biljane Lukić

Još jedan u nizu napada na porodicu predsednika Vučića.

Saopštenje prenosimo u celosti:

Gradski odbor Srpske napredne stranke Niš najoštrije osuđuje skandalozan i sraman pokušaj blokaderske novinarke Biljane Lukić da aluzijama na ime Andreja Vučića, preko hapšenja britanskog princa Endrua, poveže porodicu predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa slučajem Epštajn.

Perverzija blokaderske mržnje prema predsedniku Vučiću i članovima njegove porodice u slučaju Biljane Lukić dostigla je vrhunac, pa imenom predsednikovog brata namerno zamenjuje ime uhapšenog brata britanskog kralja, iz čega onda izvodi zaključak da je u Engleskoj, valjda za razliku od Srbije, zakon jači od vladara.

Blokaderka Biljana Lukić i svi drugi blokaderi izgleda zaboravljaju da je svaki zaključak izveden iz pogrešnih premisa – lažan, a da je predsednik Aleksandar Vučić jedan od retkih svetskih lidera čijeg imena u Epštajnovim fajlovima nema.

Zbog toga mi u Srpskoj naprednoj stranci ovaj pokušaj zamagljivanja istine vidimo samo kao još jedan u nizu napada na porodicu predsednika Vučića, u kojima od najmorbidnijih pretnji i uvreda nisu bila pošteđena ni deca Danilo, Milica i Vukan.

Od javnosti u Srbiji tražimo da se jasno ogradi od svake vrste napada na porodice državnih funkcionera i učesnika u javnom životu, a od novinarskih udruženja da osude ovaj i slične primere blokaderskog novinarstva zasnovanog na lažima i zameni teza.