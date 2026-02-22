AKTUELNO

Politika

Kancelarija za KiM: Obavestićemo međunarodnu javnost o napadu na crkvu kod Prištine

Izvor: Tanjug, Foto: Kancelarija za KiM ||

Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je danas da će obavestiti međunarodnu javnost o slučaju obijanja i pljačkanja Crkve Svete Velikomučenice Nedelje u Gornjoj Gušterici kod Prištine, navodeći da je taj incident deo talasa zastrašivanja srpskog naroda u centralnom delu južne srpske pokrajine.

Ističu da je reč o četvrtom incidentu koji se desio u svega nekoliko dana što, kako navode, potvrđuje da ni ovaj napad na crkveni objekat nije bio slučajan niti nasumičan.

"Kada provalnici maskirani fantomkama odluče da upadnu u crkvu koja je pod video-nadzorom da bi izvršili krađu, jasno je da je posredi ne samo zločin iz koristoljublja, nego je cilj i stvaranje nemira i nespokojstva kod lokalnih Srba.

Foto: Foto/Kancelarija za KiM

Konstantnim stvaranjem atmosfere nesigurnosti, ekstremisti po mnogo puta oprobanom scenariju žele da proteraju Srbe. Sa istim motivom je, uvereni smo, proteklih dana provaljeno u crkvu u Dobrotinu, ispisano UČK na vrtiću u istom mestu, i oskrnavljen grob Ivice Talića u Skulanevu", piše u saopštenju.

Prema njihovim rečima, opravdanja za ovakvo iživljavanje ne može biti.

Foto: Foto/Kancelarija za KiM

"I ne želeći da spekulišemo o tome da li su navedeni incidenti naručeni ili delo samoorganizovanih pojedinaca, zahtevamo od predstavnika međunarodne zajednice na terenu da reaguju kako bi se ova zabrinjavajuća serija očigledno etnički motivisanih napada okončala", dodaje se u saopštenju.

Foto: Foto/Kancelarija za KiM

Iz Kancelarije poručuju da će o svemu biti obaveštena međunarodna javnost u nadi, kako ističu, da ove diverzije neće biti tretirane kao nešto uobičajeno i normalno, jer tako nešto nije normalno nigde u Evropi pa ne treba da bude tolerisano ni na Kosovu i Metohiji.

Foto: Foto/Kancelarija za KiM

Dve nepoznate maskirane osobe obile su crkvu Svete Velikomučenice Nedelje u Gornjoj Gušterici nedaleko od Prištine u noći između petka i subote, oštetili ulazna vrata i odneli više desetina evra priloga, a prevrtale su i po ostalim delovima crkve, sve do oltara i ormara u kojem stoji odežda.

Autor: S.M.

#Gornja Gušterica

#Kancelarija za Kosovo i Metohiju

#Priština

#incident

POVEZANE VESTI

Politika

'BEZ DOKAZA I SVEDOKA' Kancelarija za KiM o presudi Trajkoviću: Deo šireg plana Prištine za progon srpskog naroda

Politika

HITNO SE OGLASILA KANCELARIJA ZA KiM: Kurti nastavio nasilnu kampanju hapšenjem Srbina u svom domu!

Politika

NASTAVLJENO MALTRETIRANJE I ZASTRAŠIVANJE SRBA! Kancelarija za KiM se oglasila povodom upada takozvane kosovske policije u Poštu Srbije u Goraždevcu

Politika

Grafiti sa porukama mržnje uznemirili Srbe u Kosovskoj Vitini: Oglasila se Kancelarija za KiM

Politika

'KURTIJEVA ODMAZDA' Kancelarija za KiM: U Zubinom Potoku i Zvečanu privedeno sedmoro Srba

Politika

Kancelarija za KiM: Hapšenje M. D. nastavak hajke prištine na Srbe