Kancelarija za KiM: Obavestićemo međunarodnu javnost o napadu na crkvu kod Prištine

Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je danas da će obavestiti međunarodnu javnost o slučaju obijanja i pljačkanja Crkve Svete Velikomučenice Nedelje u Gornjoj Gušterici kod Prištine, navodeći da je taj incident deo talasa zastrašivanja srpskog naroda u centralnom delu južne srpske pokrajine.

Ističu da je reč o četvrtom incidentu koji se desio u svega nekoliko dana što, kako navode, potvrđuje da ni ovaj napad na crkveni objekat nije bio slučajan niti nasumičan.

"Kada provalnici maskirani fantomkama odluče da upadnu u crkvu koja je pod video-nadzorom da bi izvršili krađu, jasno je da je posredi ne samo zločin iz koristoljublja, nego je cilj i stvaranje nemira i nespokojstva kod lokalnih Srba.

Konstantnim stvaranjem atmosfere nesigurnosti, ekstremisti po mnogo puta oprobanom scenariju žele da proteraju Srbe. Sa istim motivom je, uvereni smo, proteklih dana provaljeno u crkvu u Dobrotinu, ispisano UČK na vrtiću u istom mestu, i oskrnavljen grob Ivice Talića u Skulanevu", piše u saopštenju.

Prema njihovim rečima, opravdanja za ovakvo iživljavanje ne može biti.

"I ne želeći da spekulišemo o tome da li su navedeni incidenti naručeni ili delo samoorganizovanih pojedinaca, zahtevamo od predstavnika međunarodne zajednice na terenu da reaguju kako bi se ova zabrinjavajuća serija očigledno etnički motivisanih napada okončala", dodaje se u saopštenju.

Iz Kancelarije poručuju da će o svemu biti obaveštena međunarodna javnost u nadi, kako ističu, da ove diverzije neće biti tretirane kao nešto uobičajeno i normalno, jer tako nešto nije normalno nigde u Evropi pa ne treba da bude tolerisano ni na Kosovu i Metohiji.

Dve nepoznate maskirane osobe obile su crkvu Svete Velikomučenice Nedelje u Gornjoj Gušterici nedaleko od Prištine u noći između petka i subote, oštetili ulazna vrata i odneli više desetina evra priloga, a prevrtale su i po ostalim delovima crkve, sve do oltara i ormara u kojem stoji odežda.

Autor: S.M.