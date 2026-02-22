DOKAZANO! N1 I RASKRINKAVANJE PALI NA TESTU ETIKE: Izmislili da Vučić smenjuje po N1, pa pokušali da smeste portalu Pink.rs!

Najnovija podmetačina u režiji N1 i njihove ispostave za fabrikovanje afera "Raskrinkavanje", ogolila je do srži mehanizam kojim se ovi mediji služe.

U pokušaju da sopstveni profesionalni raspad i otkaze u redakciji pripišu državi, upali su u sopstvenu zamku i dokazali da im je jedini cilj – patološki napad na portal Pink.rs i predsednika Aleksandra Vučića.

Povodom smene urednice N1 Aleksandre Subotić, ovaj medij je plasirao sramnu tezu Raskrinkavanja da iza njene smene navodno stoji predsednik Srbije.

Portal Pink.rs je, u okviru testa o etičkom izveštavanju i reagovanju ovih medija, preneo tu njihovu objavu, ali je istu uklonio u roku od samo jednog minuta, zamenivši je jedinom tačnom i proverenom informacijom: da je Subotićka dobila otkaz.

Međutim, taj jedan minut bio je dovoljan da "dežurni špijuni" sa N1 i Raskrinkavanja pokažu svoje pravo lice: Spreman taster za print screen: Iako je vest povučena munjevito, oni su već imali spreman snimak ekrana, što dokazuje da ne skidaju pogled sa Pinka i odmah su skrojili tekst o tome kako je Pink.rs preneo tu vest.

Fascinantno je licemerje kojim se služe: Oni optužuju Pink.rs što je na trenutak preneo njihovu sopstvenu laž!

Jasno je da predsednik Aleksandar Vučić nema nikakve veze sa unutrašnjim potresima, otkazima i lošim međuljudskim odnosima na televiziji N1.

Istina je prosta: N1 ne može da prihvati činjenicu da im se kuća raspada, pa im je najlakše da izmisle "pritisak sa vrha".

Kada su videli da Pink.rs ne želi da učestvuje u tom spinovanju i da smo vest momentalno korigovali na čistu informaciju o otkazu, krenuli su u frontalni napad.

TEST JE ZAVRŠEN: PALI STE!

Ovaj eksperiment je dokazao tri ključne stvari:

Aleksandar Vučić je meta: Svaki njihov neuspeh i svaki otkaz mora se po svaku cenu podmetnuti predsedniku države.

Pink.rs je opsesija: Redakcije N1 i Raskrinkavanja troše radne sate špijunirajući naš portal u sekundama.

Etika ne postoji: Raskrinkavanje ne služi istini, već služi kao „topli zec“ za svakoga ko razotkrije njihove laži.

Gospodo sa N1 i Raskrinkavanja, poštedite javnost vaših unutrašnjih ratova i ne tražite krivce u državi ili drugim medijima za sopstvene poraze.Test etike ste pali – i to sa predumišljajem.

Autor: Predrag Jeremić