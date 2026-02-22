ŠOLAK UZEO MILIJARDU I PO EVRA, A KRIV MU VUČIĆ?! Vučićević i Zekić u Hit Tvitu raskrinkali pozadinu prodaje: Milionske plate, provizije i gašenje 'Nove' i 'Danasa'!

U novom izdanju emisije "Hit Tvit" voditeljka Verica Bradić zajedno sa svojim gostima analizira najvažnije događaje koji su obeležili nedelju za nama.

Večerašnji sagovornici koji će pokušati da odgonetnu ključne društveno-političke teme su: Vojislav Šešelj, lider Srpske radikalne stranke, Dragan J. Vučićević, glavni i odgovorni urednik "Informera" i Olivera Zekić, medijski stručnjak.

Gosti će se, između ostalog, dotaći gorućih pitanja:

- Prodaja SBB-a: Zašto je Draganu Šolaku i njegovim saradnicima, nakon inkasiranih 1,5 milijardi evra, za sve i dalje "kriv" predsednik Vučić?

- Slučaj Brent Sadler: Kako je poznati novinar postao tema domaće javnosti?

- Medijska scena: Analiza izveštavanja N1 i Nove S.

Predlog broj 1.

Gospođa Zekić je nakon odlgedanog predloga broj 1. rekla je da osim okvira u kojem radi N! i Nova S ne vidi ništa osim sopštenja i kuknjave koje stalno objavljuju ne shvatajući da su prodati.

- Ljudi kupljeni ste , šta tu nije jasno - rekla je Zekić.

Ona je dodala da ovo nije samoupravljanje već kapitalizam i da ne postoji mediji koji je nezavistan nigde u svetu to je šarenba laža i narativ EU I Amerike da su mediji nezavisni, mediji zavise od toga koji pravac zauzima njihov vlasnik.

Vojislav Šešelj rekao je da je za razliku od afera koje smo imalo da ovo javnost uverava.

- Ja mislim da svaki novinar ima pravo da piše šta god želi i da objavi u svojim novinama, kod nas je potpuna sloboda štampe uvedene u vreme Sloboadan Miloševića. Setite se koliko smo imali dnevnih , mesečnih i raznih drugih listova - rekao je Šešelj.

Kako je rekao svako može da izdaje novine al i da to nemo može onaj ko nema para i to na sopstveni rizik.

- Ako pojedinci i grupe nemaju sopstvenih para da štampaju novine onda neka formiraju političku stranku neka se izobre na izborima da uđu u parlament i moći će da se izbore za budžet da štampaju svoje novine - rekao je Šešelj.

Vučićević, glavni i odgovorni urednik Informera je rekao da je sve ovo što namse prezentuje protekle nedelje manipulacija i strašna laž. On je doneo izvod iz tri ugovora koji su oni potpisali pre godinu dana.

- To su ugovori o prodaji Šolakovih svih firmi ukupna cena je milijardu i petsto sedam miliona evra - naveo je Vučićević.

Kako je rekao sada se osporava kupcu pravo da upravlja svojom imovinom što je u svetu neshvatljivo.

- Svi oni pričaju kako ništa nisu hteli sa Telekomom, ali pogledajte na ugovoru datum još 2024. su dogovarali da prodaju sve. Neki od ovih urednika i novinara koji sada skiče i viču da su nezavisni imali su potpisan sporazum sa Šolakom da deo para od prodaje ide i njima - rekao je Vučićević.

Kako je rekao tek će se saznati šokantne informacije oko prodaje.

Gospođa Zekić rekla je da ima utisak da Šolak negde sedi i da ih podbada da pišu histerična saopštenja.

- Brent Sadler se čuo sa top menadžmentom na N1 i Nova S osim sa Dražom Petrovićem koji ne zna engleski i nema ni fakultet i ono što moje insajderske informacije kažu da je količina šlihta iponiznosni prema gospodinu Brentu bila tolika da je čak i on bio šokiran, oni imaju jednu priču za javnost, a drugu pred upravom - rekla je Zekić

Šešelj je pokrenuo temu o porezu kada su Šolakovi mediji u pitanju kao je rekao ne može da se imovina nalazi u Srbiji a da za se zvanično nalaze u inostranstvu i da za sebe kažu da su pekogranična televizija.

Zekić je dodala da se REM godinama dopisivali sa regulatornim telom u kojem se nalazi sedište Šolakovih medija i da su stalno podnosili prigovore regulatornim telom u Luksenburgu gde je sedište njihovih medija i da im nisu mogli ništa.

Kako je rekla oni konstantno sve vreme izigravaju žrtve.

- Od čega je sve počelo, počelo je od "Vladaoca" gde su predsednika Srbije nazivali psihopatom, lažovom, nije bilo kritike njegovog rada, pa se nastavilo sa ""Junacima doba zlog" gde su napadali i Anu Brnabić, i nikom ništa, a sada se žale da njih neko targetira. Oni su prvi targetirali - rekla je Zekić.

Dodaje da je u emisiji gde govore o kriminalu u pozadini slika sina predsednika.

- Pa šta je to ako nije dehumanizacija - kaže Zekić.

Vučević je naveo primere napada na njihove novinare kao i to da niko od njihovh medija nije reagovo.

- Setimo se kako je krenulo emitovanje N1, prvi snimak koji su snimili je prebijanje Andije Vučića, brata predsenika - podsetio je Vučićević.

Zekić je dodala da je za vreme Jugosalva Ćosića kada im je bio urednik on primao isključivo novinare koji su bili protiv Aleksandra Vučića i da je to bio njegov osnovni uslov.

Zekić je podsetila da je sadašnja regionalna direktorka Euronnjuza Minja Miletić koja je 2014. godine intervju sa Tomislavom Nikolićem tadašnjim predsednikom i hteli su da je bukvalno linčuju.

- Zamilite dobijete eksluzivu i oni nisu dal i njoj da to radi, u to je Jugoslav Ćosić bio glavni urednik. Brent jejedan od osnivača je pokušao da napravi objektivnu televiziju kod Minje su dolazili i razni opozicionari ali je ona morala da ode zbog Šolakovih pritisaka - rekla je Zekić, dodajući da je gospodin Sedler tada otišao upravo zbog neslaganja sa Šolakom.

Kako je rekla profesionalizam Šolakovih medija možemo da okačimo mačku o rep.

Vučićević je rekao da bi oni da vrate socijalizam ali ne može neko je dao milijarde i sada mu se osporava da bude vlasnik, Georgijev to malđano bugrče i drugi.

- On ima platu od milion dinara , pa gde u kom univerzumu na kojoj planeti bilo gde taj dotični Georgijev može da ima milion dinara platu, pa naravno da će da grebe i noktima da sačuva to. Gde može ozbiljna novinarka da bude Žaklina Tatalović, gde može Savataović da bude porfesionalni , a huška na najgore nassilje, zato oni rade a imaju i debelog finansijskog interesa. U nardnim danima imaćemo i te ugovore gde su oni dobili deo para kao proviziju. Nova uprava je smenila Aleksandru Subotić oni skiče, šta je ona radila to ćemo tek da saznamo - najavio je Vučićević.

On je dodao da se novom vlasniku ne osporava samo pravo na upravljanje već ga i napadaju.

- Na sastanku nove uprave u petak oni su odlučili da se gasi od marta štampano izdanje Nova, ali je ostavljeno da se konačna odluka donese ove nedelje, bilo je reči da se ugasi i dnevni list Danas. Ustanovilo se da je N1 i Nova S u enormnom minusu - rekao je Vučević.

Zekić je dodala da je interna revizija ustanovila da je Dragan Šolak samom sebi da o pozajmicu od 100 miliona evra da bi upio fudbalski klub, koj ne znamo da li je vratio.

Vučević dodaje i da je Šolak je do trenutka razvaščćivanja imao platu milion evra svakog meseca.

- Pored milion evra plate imao je i karticu zlatnu kojom je plaćao sve živo praio je i po 500 hiljada troškova, ali novi vlasnik kaže čekaj šta radi ovaj, plaća,mo mu toliko a firma u minusu - dodaje Vučićević.

Olivera Zekić je rekla da misli da je Šolak "omađio" svoje noviare novcem i da dan danas sedi negde u svom budžaku sa milijardu i po u džepu i da huška te novinare koji misle da će ostati sa tim novcem i dalje, ali će ubrzo shvatiti da će ostati i bez tog novca.

Vojislav Šešelj je iskoristio priliku da promoviše svoju nanoviju knjigu pod naslovom "Raspašenja goveđa balega Srđan Škoro" i kao je rekao biće promovisana na sajmu knjiga u Novom Sadu.

Kako je rekao u sklopu lokalnih izbora on se sprema da podeli oko 10.000 knjiga narodu besplatno.

Govoreći o interesu stranih kompanija koje dolaze kodn as Zekić je rekla da interes postoji jer Balkan nikada nije bio mirno područje i da će uvek imati neku eksluzivu.

- Ako već pričamo o N1 i Nova S fondovi tako investiraju kupuju pa prodaju , sad ih je kupio jedan fond pa će ih kroz neko vrem prodati drugom nekom fondu to tako funkcioniše. Zašto je Brent Sedler odjednom postao Ćaci, čovek koji je osnivač N1, koji je doveo odlične novinare i probao da napravi porfesionalni mediji. To je čovek koji je radio na CNN-u i za kojeg je Georgijev možda čuo - zapitala se Zekić.

Ona je navela da je dovoljno da se pogleda 5 minuta programa na N1 i Nova S i da vam bude jasno štaoni rade.

- Imao izmišljanje, po njima je preminuo dečak u Valjevo, vratiću se na laži koje su izrečene u "Junacima doba zlog". Ja nemam ništa protiv kritike ali kod njih ne postoji kritika već samo dehumanizacija predsednika Vučića. Mio nemao kritiku otome koliko je izgrađeno bolnica i puteva i slično, ne govori se o njegovom fizičkom izgledu o njegovoj porodici i psihičkom stanju. Ko su oni ko im je dao licencu za to , a sve vreme sa druge strane izigravaju žrtve i ponašaju se kao zaštićeni mediji i kada padne stativ ispred skupštine to je zaboga napad na nezavisno novinarstrvo, pa nemojte više da e lažemo- navela je Zekić.

Govoreći o ondosu N1 i Nove S prema kolegama sa drugih medija Zekić je navlea plastičan primer kada je sa N1 Branku Lazić novinarki Informera rekao da nema sa njom šta da priča jer ona nije novinar.

- Oni boluju od nečega što oni zovu eksluzivnost, oni o sebi stvaraju lažnu sliku koju dobijaju sa X mreža jer tamo imaju šačicu publike koji ih dizaju u nebesa , i oni su počečli da pate od izvrsnosti i zato na sve druge kolege gledaju kao nižu rasu. Da li ste vi nekad videli kritički prilog prema opoziciji, naravno da niste jer ga nikada nije ni bilo - rekla je Zekić.

Urednik „Informera“ Dragan J. Vučićević zaključio je emisiju snažnom porukom, ističući da je večerašnja tema od ključnog značaja za građane Srbije jer raskrinkava višemesečnu manipulaciju.

- Narod mora da zna da je ovde reč o čistoj manipulaciji i strašnoj laži. Ne može Aleksandar Vučić da bude kriv za to što je Dragan Šolak prodao svoje firme za milijardu i po evra! Došao je novi vlasnik, postavio je novu upravu da upravlja svojom imovinom, a oni sada viču da je kriv Vučić. To je besmisleno - zaključio je Vučićević.

