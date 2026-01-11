ONI NE RUŠE VLAST, NEGO DRŽAVU! Ana Brnabić u Hit Tvitu raskrinkala plan blokadera: Ne računaju na narod, nego na STRANCE!

Na televiziji Pink završeno je prvo ovogodišnje izdanje emisije "Hit tvit". Voditeljka Verica Bradić sa svojim gostima analizirala je događaje koji su uzdrmali planetu, ali i situaciju u našoj zemlji. Gosti emisije bile su predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, bivša potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović i profesorka FPN-a Dragana Mitrović.

Glavne teme o kojima se debatovalo bile su hapšenje predsednika Venecuele Madura i pokušaji prepisivanja tog scenarija na srpske ulice, a gosti i gledaoci su na kraju izabrali objavu nedelje.

I večeras gosti u studiju i gledaoci kraj TV ekrana birali su objavu nedelje.

Predlog broj 1. Maduro i Grenland

Ana Brnabić je rekla da se Srbija uvek držala povelje UN i poštovala međunarodno pravo.

Ona je rekla da se principijelnost nikada ne može odbiti o glavu i da nas je to do sada uvek štitilo jer smo imali uvek argumente s kojim smo se branili, mada nam zbog toga nije bilo lakše.

- Ja mislim da će to sve više biti prisutno kod teritorijalno manjih država koje vide da su u ogromnom problemu sada kada ne postoji međunarodno pravo - rekla je Brnabić.

Profesorka Dragana Mitrović je rekla da je ovo doba veoma velikih gibanja dodajuću da smo u nestabilnom dobu.

Kako je rekla može se desiti da SAD ostanu same jer ko u njih može imati poverenja, jer niko više nije bezbedan od nekog sledećeg oduzimanja teritorije, luke... pominje se i Kanada i njeno pripajanje SAD-u.

- Novi poredak je tek u nastajanju i možemo da naziremo kako će izgledati - rekla je ona.

Mitrović je dodala da se neće tolerisati da Kina i Rusija postanu susedi Amerike.

Dodaje da ne može da zamisli da će Kina odustati od Venecuele jer je u nju uložila veliki novac.

Navodi da Trampa može da sačeka veliko iznenađenje i da u se može desiti diplomatski skandala a to je da mu Peking otakže zakazanu državnu posetu ove godine do koe je Trampu izrazito stalo.

Zorana Mihajlović je rekla da je ovo veoma opasno vreme.

- To jeste bio varvarski čin , ali imajući u vidu šta se dešavalo sa Kosovom i Ukrajnom ništa više ne treba da nam bude iznenađenje.

- Što se tiče Venecuele videli smo da nije u pitanju hapšenje zbog narko kartela već da je u pitanju nafta i ekploatacija nafte iz Venecuele - rekla je Mihajlović.

Dodje da je ova odluka Amerike da se udari na Kinu, a kada govorimo o Grenladu kaže da je rakete najbrže prelaze preko Grenlanda i misli da će sigurno doći do sukoba i borbe za Grenland.

Ona je rekla da nas je naša spoljna politika sačuvala jer imamo korektne odnose i sa istokom i sa zapadom.

- Ja ne mislim da naša spoljna politika treba da se menja jer je to pravi put kako da opstanemo. Nama je Amerika važan politički partner i važno nam je da sa njima razgovaramo i ekonomski i politički - rekla je Mihajlović.

Ana Brnabić je rekla da su SAD naš najveći bilateralni partner u razmeni usluga, a nama je nabrže rastući sektor IKT sektor i nama će ovo godine će izvos našeg IT sektora biti blizu 4,5 milijarde evra od toga će 3 milijarde biti sufisit, mnogo više izvezemo usluga nego što uvezemo, a broj jedan partner su SAD.

- Mi mormao da čuvamo naše odnose sa SAD i moramo da ih negujemo i putem strateško dijaloga da preazilazimo problek oje postoje. On vodi čisto protekstionističku politiku prema svima u svetu, mi moramo da vidimo kakoda te posledice ubalžimo po nas. Im islim što su blokaderi radil a generalštabom imalo potporu u urušavanju naših odnosa a SAD-om- rekla je Brnabić.

Profesorka Mitrović je govoreći o dešavanjima sa Grenlandom rekla da NATO ćuti i da se ni jednom nije oglasio naročito posle otmice Madura.

- Sada kada se atakuje na jednu državu koja je deo EU koja ima izvesu autonomiju ipak se drugačije ponašaju i shvataju da je stvar ozbiljna i po opstanak NATO-a i EU.

- SAD je najmoćnija država sveta i bilo da ste im prijatelj ili neprijatelj to ništa kod njih ne menja, oni imaju svoj istorijski konktinuitet, ne treba zaboraviti da su kupili teritoriju Meksika, Aljasku i nije čudo što sada hoće Grenland. Za njih ne važe pravila koja važe za ceo svet, oni misle da su nacija od boga data. Oni su najmoćnija sila sveta - rekla je ona.

Predlog broj 2. Napad na Vučića

Ana Brnabić je govoreći o napadima na Vučića i poređenju Vučića i Madura i prizivanju opozicije da se desi isti scenario kao u Venecueli rekla da blokderi godinu dana ruše državu i vlasti podsetila:

- Ono što oni rade koristeći dve užasne tragedije kako bi došli na vlast nije borba protiv vlasti to je rušenje države. Svaka pobeda koju oni proglase je užasna šteta za Srbiju. Oni ni u jednom trenutku građanima ne obećavaju stabilnost, mir , napredak, oni žele razne druge scenarije. To su ljudi koji ruše državu, a ne vlast - rekla je Brnabić.

Zorana Mihajlović je reka da mi već duže vreme imao pozive na linč i ubistvo i imao potpunu demonizaciju ličnosti predsednika Vučića.

- Njihovo razmišljanje je rušenje države i lični obračun sa čovekom koji je sto puta bolji od njih - dodale je ona.

Mihajlović je rekla da je Bojan Pajtić koji je bio pokrajinski premijer čovek koji je direktno odgovoran za preko sto afera. Oni su uništili sve što se može uništiti. Za 12 godina Vojvodina nije imala rezultate.

- On je jedna obična štetočina, čovek dvostrukog morala koji danas izlazi sa pričom kao profesor i sa kojom pokušava da se vrati u politiku. Srđan Milivojević je najveća bruka za Demokrasku stranku, čovek koji se vezuje za autobus jednog kriminalca i on nama objašnjava koje predsednik Vučić - navela je ona dodjući da stalno mormao da se podsećamo ko su oni.

Dodala je da mi imamo posla sa ljudima koje demokratija ne zanima i koji su retrogradni u svemu.

Brnabić je potsetila kao predsednica Narodne skupštine da Srđan Milivojević bojkotuje rad skupštine ali ne bojkotuje platu koju redovno uzima .

- Zamislite sada takvi ljudi pričaju o moralu, ja mislim da nema šta drugo da se kaže i da se podsećamo šta su sve radili - rekla je Brnabić.

Dodaje da, ono što je jedino prepoznatljivo kod blokadera je ta njihova želja za stranom intervencijom.

- Oni ne računaju na naš narod, oni uvek računaju na strance , da oni dođu i danas kazne - rekla je Brnabić.

Ona je pomenula slučaj kada su molili strance da zabrane da lista nosi ime Aleksandra Vučića kako on ne bi pobedio na izborima.

Zorna Mihajlović je rekla da jedan deo opozicije, Srđan Milivojević i Demokratska stranka, Đilas i Marinika već duže vreme shvataju da nemaju uporište u građanima oni ni jednog trenutka ne žele izbore, kako vreme prolazi njima je jasno da oni nemaju šanse na izborima, jer nemaju plan ni program nemaju ništa osim mržnje.

- Oni ne razumeju jednu jedinu stvar morate da volite svoju državu morate da budete patriote i želite svojoj državi dobro ne možete da pronalazite samo loše stvari i da pokušavati da zaustavite državu i zato im opada rejting - rekla je ona.

Kako je rekla oni neće dobii poverenje građana jer su pali na ispitu ljubavi prema državi.

Na pitanje voditeljke da li je nešto preduzeto povodom napada na predsednika i članove njegove porodice, Brnabić je rekla da nije preduzeto ništa koliko ona zna, dodajući da je to pitanje za tužilaštvo.

Dodaje da svi koji šire laži protiv predsednika treba da odgovaraju ali to se kod nas jos nije desilo.

- Gde je tužilaštvo za visokotehnološki kriminal - zapitala se ona.

Povodom širenja dezinformacija o vremenskim neprilikama i kako službe nisu reagovale adekvatno Brnabić je rekla da je sada situacija pod kontrolom.

- Postoji jos nešto manje od 9.000 domaćinstava koje nemaju struju i to će se rešiti uskoro - dodala je ona.

Ona je navela primer Francuske kada je zbog lošeg vremena više hiljda građana ostalo bez struje.

Mi ovde u Srbiji imamo na blokaderskim medijima savete kako mogu da tuže državu zbog nevremena.

Ona je dodala da blokaderi samo napadaju državu i žele da nanesu štetu dodajući da mi nemamo treću granu vlasti koja treba da brani i državu od širenja dezinformacija i uznemiravanje javnosti.

U emisiji je pušten prilog o povlačenju članka iz medjunarodnog stručnog časopisa koji je govorio o štetnosti rudarenja litijuma u našoj zemlji.

Zorana Mihajlović je objasnila da sve ono što smo gledali kada je u pitanju projekat Jadar pokazuje da smo imali ljude koji su napisali rad koji nije bio potkrepljen činjjenicama, srpski rečeno na lažnim istraživanjima oni su napravili rad sa lažnim podacima i zaključcima i to su plasirali u medjunarnii časopis.

- Mi smo i tada govorili da je to laž jer smo kao država imali više informacija, međutim to je bila smo još jedna kap da se zaustavi projekat, i ko je to radio, sa jedne strane imamo Kokanovića koji je u Loznici dobio određeni novac i ljude koji su prodali svoju zemlju, a sa druge strane kvazi naučne saradnike koji su verovatno jako plaćeni da ovaj projekat zaustave. Sve je bila laž da Jadar neće postojati da će biti sve zagađeno. Ja pozivam državu da ovaj projekat vrati, zato što to znači ne samo ekonomsku stabilnost države već i političku, naravno sve u skladu sa zakonom i zaštitom životne sredine - rekla je Mihajlović.

Na kraju emisije Mihajlović je glasala za poslednji predlog tj broj 2, Mitrović je glasala za predlog broj 1, Brnabić je glasala za predlog broj 2.

Najveći broj glasova dobio je prdlog broj 2.

Autor: Dalibor Stankov