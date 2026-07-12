NE PROPUSTITE HIT TVIT VEČERAS OD 21 SAT NA TV PINK: Verica Bradić sa gostima analizira najaktuelnije teme

Verica Bradić sa svojim gostima i večeras bira najvažnije objave i događaje koji su obeležili nedelju za nama.

U fokusu večerašnjeg izdanja emisije "HIT TVIT" naći će se niz ključnih političkih i društvenih pitanja. Pored dilema oko evropskih integracija i otvaranja klastera, posebna pažnja biće posvećena skandaloznom ponašanju blokadera na ulicama.

U emisiji će se analizirati zašto su upravo penzioneri i žene postali mete uvreda i pretnji od strane blokadera, kao i kome to u Srbiji smetaju sopstveni građani. Biće reči i o tome zašto nije dovoljno da Srbija učini sve što je potrebno da bi otvorila klaster 3, kao i o ostalim aktuelnim dešavanjima na političkoj sceni.

Gosti večerašnje emisije su:

- Darko Glišić, predsednik Izvršnog odbora SNS-a

- Andrea Veskov, novinar

- Uroš Piper, novinar

Gledaoci u toku emisije mogu da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na Tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci se mogu uključiti i glasati uživo u samoj emisiji.

Budite uz TV Pink večeras u 21 sat i ne propustite novo izdanje emisije "HIT TVIT"!

Autor: D.S.