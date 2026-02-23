Srbija planira nuklearnu elektranu posle 2040: Prve dve faze programa završavaju se do 2032. godine

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa delegacijom ruske Državne korporacije „Rosatom“ koju je predvodio generalni direktor Aleksej Lihačov, o saradnji dve zemlje u oblasti nuklarne energije, saopštilo je resorno ministarstvo.

Ministarka je navela da Srbija planira izgradnju dodatnih kapaciteta za proizvodnju električne energije, kao i da je potreban novi stabilan izvor bazne energije, zbog privrednog rasta, novih tehnologija, veštačke inteligencije i dekarbonizacije energetskog sektora

Istakla je da naša zemlja ima usvojena strateška dokumenta koja prepoznaju nuklearnu energiju kao opciju posle 2040. godine, a Vlada Srbije bi trebalo do kraja meseca da odobri i formiranje Nacionalne organizacije za sprovođenje nuklearnog programa (NEPIO).

"Prvu i drugu fazu nuklearnog programa planiramo da završimo do 2032. godine. U pripremnoj fazi sarađujemo sa francuskom kompanijom EDF, a raspoloženi smo da sarađujemo i sa drugim nosicima tehnologija od kojih možemo da učimo. U tom trenutku će i tehnologija malih modularnih reaktora biti razvijenija nego danas i moći ćemo i njih da razmatramo kao opciju. Kada se institucionalno, regulatorno i kadrovski osposobimo, moći ćemo da odaberemo partnera, nosioca tehnologije i uđemo u proces izgradnje, da bismo posle 2040. mogli da imamo nuklearnu elektranu na mreži", navela je ona.

Prema njenim rečima Srbija i Rusija imaju višedecenijsku saradnju u energetici, u gasnom, naftnom, kao i sektoru električne energije, kao i da postoji duboka povezanost i uspešna saradnja na različitim projektima.

"Mi smo na raskrsnici planiranja budućnosti elektroenergetskog sektora i početku dugačkog puta. Ponosna sam što smo posle 35 godina ukinuli zakon o zabrani izgradnje nuklearnih elektrana i počeli da gradimo temelje budućeg razvoja nuklearne energije u Srbiji. Učimo od različitih partnera u preliminarnoj i pripremnoj fazi razvoja nuklearnog programa i Rosatom kao jedan od svetskih lidera, koji već 80 godina gradi nuklearne elektrane i razvija nuklerne programe u zemljama širom sveta, od kojih neke imaju iskustva, a neke po prvi put razvijaju nuklearni program, bi mogao da bude dragocen partner za razmenu znanja i podršku u pripremnoj fazi za razvoj nuklearnog programa", rekla je ona.

Generalni direktor ruske Državne korporacije „Rosatom“ Aleksej Lihačov predstavio je iskustvo i aktivnosti "Rosatoma", projekte koje trenutno razvijaju, kao i planove za budućnost i modalitete moguće saradnje.

"Rosatom je svetski lider u nuklearnoj energetici i trenutno realizuje približno 30 blokova velike i male snage u devet zemalja, uključujući Kinu, Indiju, Egipat, Tursku i Mađarsku. Sa Srbijom bismo u okviru radne grupe mogli da razmenjujemo iskustva i znanja. Naši stručnjaci mogu da sarađuju u oblastima kao što su informisanje i edukacija javnosti, jačanje kadrovskih kapaciteta i analiza regulatornog okvira", rekao je on.

Sastanku je prisustvovao ambasador Ruske Federacije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko.

Autor: Pink.rs