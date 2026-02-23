'NEOPHODAN NAM JE VIŠE NEGO IKAD' Petrov: Dijalog za pravosuđe nije dijalog zbog pravosuđa, on je dijalog zbog građana

Predsednik Ustavnog suda Vladan Petrov apelovao je danas na uspostavljanje dijaloga između pravosudnih institucija u cilju, kako je rekao, dobrobiti građana koji žele veću pravnu sigurnost i delotvorniju zaštitu njihovih Ustavom i međunarodnim ugovorima zagarantovanih prava.

"Dijalog na više nivoa između pravosudnih institucija, između državnih institucija, između državnih institucija i civilnog sektora, neophodan nam je više nego ikada", istakao je Petrov govoreći na stručnoj tribini "Doprinos jačanju kulture dijaloga - pravosudni zakoni" koju su organizovali Društvo sudija Srbije i Udruženje tužilaca Srbije.

On je ocenio da smo kao društvo počeli da upadamo u takozvano vanredno stanje nakon masovnih ubistava u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" i selima Malo Orašje i Dubona, a naročito nakon pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

Takva situacija je, kako je naglasio Petrov, nagrizla poverenje među ljudima, najbližim saradnicima, ali i među institucijama.

Smatra da nove izmene nekoliko pravosudnih zakona ne bi bile donete u atmosferi uzajamnog optuživanja i bez visokog nivoa transparentnosti, da ljudi koji nemaju isto mišljenje žele da razgovaraju i da pronalaze minimum saglasnosti oko zajedničkih vrednosti.

Takvo stanje u društvu, prema njegovim rečima, najviše šteti građanima Srbije.

"Dijalog za pravosuđe nije dijalog zbog pravosuđa, on je dijalog zbog građana. To nije politička ili politikantska izjava", rekao je Petrov i dodao da je to najviši cilj, bitniji od pojedinačnog interesa.

Petrov je pozvao prisutne da se bave usaglašćenošću ili neusaglašćenošću sa Ustavom, izvornim zakonima, standardima Evropske unije i Venecijalnske komisije, a ne pitanjima političke celishodnosti, i naveo da takva rasprava može iznedriti materijal koji će biti koristan Venecijalnskoj komisiji i Ustavnom sudu.

"Kada se dijalog za pravosuđe uspostavi, onda aktivnost ovih institucija može biti komplementarna i korisna, ne isključivo radi otvaranja klastera i evropskog puta, nego radi pravosuđa, odnosa između državnih vlasti, države i društva, a pre svega građana koji žele veću pravnu sigurnost i delotvorniju zaštitu njihovih ustavom i međunarodnim ugovorima zagarantovanih prava", naglasio je Petrov.

On je podsetio da su Ustavnom sudu podneta dva predloga za ocenu ustavnosti usvojenih izmena zakona, jedan od strane narodnih poslanika, a drugi od Javnog tužilaštva za organizovani kriminal.

“Kao predsednik Ustavnog suda zamolio sam da služba normativne kontrole već počne da proučava pristigle predloge, što nije uobičajena procedura. Ne mogu da obećam u ime svih sudija, ali u svoje lično ime mogu da kažem da ćemo biti spremni da ovaj predmet rešavamo brže”, poručio je Petrov.

Postoji mogućnost da će Ustavni sud najpre organizovati pripremnu sednicu povodom tog predmeta, a potom potencijalno i javnu raspravu, rekao je Petrov.

On je zahvalio Venecijanskoj komisiji što je odmah prihvatila da pristupi izradi mišljenja o zakonskim izmenama i pozdravio odluku sekretarijata komisije da ne žuri sa izradom urgentnog mišljenja, nego da to obavi temeljno i sveobuhvatno.

"Očekujem da će Venecijanska komisija ponovo odigrati pozitivnu ulogu u posredovanju i postizanju dijaloga. Neka ova stručna tribina bude zvanični početak novog, slobodnog, otvorenog, ali stručnog i odgovornog dijaloga za pravosuđe, ne zbog pravosuđa kao takvog, nego zbog naših građana i neophodnosti ujednačene i delotvorne zaštite njihovih prava", zaključio je on.

Autor: Jovana Nerić