PIPER: Laži N1 i Nova S o raspisivanju redovnih lokalnih izbora

Reč je o redovnim lokalnim izborima koji se održavaju po isteku mandata i u skladu sa zakonom

- Ana Brnabić je juče raspisala izbore za devet opština u Srbiji i da naglasimo redovne izbore za devet opština, rekao je bivši reporter B92 Uroš Piper.

PRVA LAŽ

- Naravno, na N1 i Nova S i na društvenim mrežama, kuknjava, i više laži su tu izneli. Kažu prvo, prekršen je zakon, potrebno je da izbori budu raspisani 45 do 60 dana za kampanju. Nije tačno. 45 do 60 dana je za kampanju za parlamentarne izbore, za lokalne izbore je 30 dana. Znači, prva laž.

DRUGA LAŽ

- Druga laž, kažu, Vučić je birao opštine u kojima će da se održe izbori i zato što on navodno tu dobro stoji. Netačno, ponovo, ovo su redovni izbori. U svim ovim opštinama su pre tačno četiri godine održani izbor i sad moraju da se održe. A opštine su rasute po celoj Srbiji. Znači, niko nije birao konkretno opštine, prosto bili su izbori pre četiri godine po zakonu. Moraju sad da se održe - ističe Piper.

SVESNI DA ĆE IZGUBITI

- E sad, zašto oni guraju već taj narativ ovi izbori nisu bitni, nije sređen birački spisak, ma to sve nema veze, bitni su parlamentarni. Oni su prošle godine izgubili pet lokalnih izbora od Kosjerića do Mionice. Svesni su da će izgubiti i ovih devet. I zbog toga moraju da drže tu priču sve je to nebitno. Da bi zadržali mit i percepciju kod svog opozicionog birača da oni imaju 51%. Ne, nemaju. Imaju između 9 i 11%. Blokaderska lista na toliko će da završe, a prvi poraz s kojim će doživeti će biti 29. marta u svih devet opština - zaključuje analitičar.