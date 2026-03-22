Krstić za Pink: Predstojeći izbori su izbor između normalne Srbije koja hoće da živi mirno i terorističkog ludaštva (VIDEO)

Nebojša Krstić, marketinški stručnjak, govoreći o predstojećim lokalnim izborima koji se održavaju 29. marta kaže da ovo nisu obični izbori.

Krstić je previzirao da je ovo izbor između normalne Srbije koja hoće da živi mirno i da se razvija i ovog terorističkog ludaštva koje smo imali prošle godine, a i ove.

- Tom ludilu mora da se stane na rep, a ne postoji druga mogućnost od izbora, koliko god oni najavljuju da ako ne pobede onda će izaći na ulicu da reše stvar - rekao je Krstić u Novom jutru TV Pink.

Kako je istakao, skup SNS-a u Beogradskoj areni je pokazao da nema šanse da će oni da izađu na ulicu i bilo šta reše oružje.

- Toliko je bilo ljudi juče da onaj ko misli da će nešto nasiljem da postigne, bolje da odustane. Ovaj miting juče je dobar putokaz za ovu vrstu odluke - naveo je Krstić.

Prema njegovim rečima, ti ljudi juče koji su došli došli su da daju podršku svom životu i politici koju je vodila ova vlast.

- Kada je u pitanju ova vlast, njihova politika su putevi, bolnice, radna mesta koja su napravili, ta politika može da se opipa... To su neki rezultati koji toliko slikovito govore da je opisivanje postalo suvišno - ocenio je Krstić.

Predrag Azdejković, urednik magazina Optimist, kaže da blokaderi imaju dve kampanje, od kojih je jedna zastrašivanje, a druga je kampanja koja ide preko njihovih medija, a to je dehumanizacija glasača SNS-a.

- A to, svedite ih na nivo životinje... Kada imate konstantu kampanju da svedete glasače SNS-a na zveri, onda vi možete svoje da ubedite da ovima možete da radite šta hoćete. To povećava nasilje, kada neprijatelja ne gledate kao ljudsko biće - kazao je Azdejković.

Kako je rekao, očaj blokadera se vidi po antikampanji koju su radili celog dana.

Autor: Pink.rs